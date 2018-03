DE OPGEVOUWEN KRANT

Ha! Jawel, in de proefjesfabriek vind je deze week alweer een proefje met een krant. Je hebt er één dubbele krantenpagina uit de grote nieuwskrant voor nodig, verder niks. Hoe vaak kun je die pagina dubbelvouwen? Tien keer? Twintig keer misschien? Of lukt het jou nog vaker?

Wat heb je nodig?

Een dubbele krantenpagina uit de grote nieuwskrant

Wat moet je doen?

- Neem de pagina uit de krant en vouw hem eerst helemaal open.

- Vouw hem daarna zo vaak mogelijk dubbel. Hoe vaak kun je vouwen?

Waarom is dat zo? Je kunt de pagina maar zeven of misschien acht keer dubbelvouwen, omdat het pak papier daarna te klein en te dik is om nog te vouwen. Na de eerste keer vouwen heb je twee lagen papier. Na de tweede keer vouwen heb je al vier lagen en na de derde keer acht. Dat gaat zo door naar 16, 32 en 64, en na zeven keer vouwen heb je 128 lagen. Samen zijn die één centimeter dik, terwijl het opgevouwen stapeltje van bovenaf gezien nog maar vijf bij zeven centimeter is. Misschien kun je nu nog één keer vouwen, maar dat zal moeilijk gaan. En reken maar eens na dat een pagina na tien keer vouwen even dik is als een boek met duizend bladzijden.

Met dank aan Robbert Dijkgraaf en Arno Verweij van de website www.proefjes.nl

Meer: www.nrc.nl/kleinewetenschap