De onderneming als financiële sapmachine

Fannie Mae en Freddie Mac, de reuzentweelingen met hun schattige kindernaampjes, hebben de laatste tien, vijftien jaar zonder noemenswaardig toezicht vrij buiten kunnen ravotten in de bloementuin van de financiële markten. Een paar maanden geleden kwamen ze huilend, geschramd en gekneusd aankloppen bij mama Paulson, die zo doorkreeg wat voor ontreddering het tweetal had veroorzaakt. Maar ze waren te groot om buiten te laten staan. Dus werd er een reddingsoperatie opgetuigd die volgens de Commerzbank 450 miljard dollar kan gaan kosten – bijna net zoveel als de hele Irak-oorlog tot nu toe. Wie was er verantwoordelijk terwijl dit onheil werd aangericht? Wie was er bezig niet op te letten, wie was de eigenaar?

‘Eigenaarschap van ondernemingen’ was het thema van een rondetafelgesprek waar ik deze week bij was. Het was een veelzijdig gezelschap, met onder anderen een hoogleraar bedrijfskunde, een private equity financier, de CEO van een beursvennootschap, enkele commissarissen, een pensioenfondsbestuurder, een bankier, en ook een directeur-grootaandeelhouder van een driehonderd jaar oud familiebedrijf.

Er klonk weemoed in het gesprek. Natuurlijk is de aandeelhouder in financiële en juridische zin eigenaar is van een onderneming, maar niemand was blij met de harde consequentie dat die dan ook zou mogen beslissen over leven of dood, uitbenen of voortzetten. Ook al zien we het onder onze ogen gebeuren, bijvoorbeeld bij het karkas van ABN Amro. Het zou toch anders moeten kunnen, was de ondertoon. Eigenaarschap is meer dan juridisch en economisch eigendom, het heeft te maken met hoe je je verhoudt en wat je doet. Er klonk een verlangen door naar een verloren of mythisch paradijs, waarin eigenaren en medewerkers, leveranciers, klanten en bankier in harmonie en met persoonlijke betrokkenheid een gemeenschap vormden. In Duitsland hebben ze daar het woord Gesellschaft voor, gezelschap. Bij ons is dat begrip al verder weg, wij hebben het over een vennootschap. Als die dan ook nog naamloos wordt, een société anonyme, is de verjaging uit het paradijs een feit en hebben we onze onschuld verloren. Zeker als we beseffen dat de naamloze vennootschap ooit een Nederlandse financiële innovatie was. De Vereenigde Oostindische Compagnie was in 1606 de eerste commerciële onderneming die geld ophaalde bij naamloze aandeelhouders. Zij zouden niet aansprakelijk zijn voor de gang van zaken, en zich dus ook niet met het bedrijf mogen bemoeien. Betrokkenheid was verboden.

In het gesprek was de man van het oude familiebedrijf de enige die nog iets meebracht van de sfeer van voor de zondeval. Het bedrijf draagt zijn naam, er hangen negen generaties portretten bij hem op kantoor, en bij personeel, klanten en leveranciers hoeft hij nooit uit te leggen wie of wat hij is. Hij is het hoofd van een Gesellschaft. De meeste anderen rond de tafel, de CEO, de commissarissen en zelfs de pensioenfondsbestuurder, hadden te maken met anonieme financiële stakeholders.

„Laten we uitgaan van de feiten zo ze zijn, niet zo we ze zouden willen”, was de insteek van het gesprek. Veel grote ondernemingen hebben naamloze aandeelhouders, met wie geen persoonlijke relatie bestaat of zelfs mogelijk is. Uit de Angelsaksische wereld is de gewoonte binnengewaaid, ook zulke aandeelhouders aan te duiden als eigenaren, maar daarmee hebben ze nog geen eigenaarschap. Eigenaarschap zie je niet aan een papieren document maar aan wat hij doet, hoe hij zich verbindt met een bedrijf, ermee betrokken is en zich bemoeit in voor- en tegenspoed. Dat doet een naamloze aandeelhouder niet. Het enige dat hij heeft is een financiële aanspraak op het restinkomen van het bedrijf, nadat alle andere aanspraken zijn betaald – de medewerkers, het pensioenfonds, de leveranciers, de bank en de belastingen. Verder heeft hij de mogelijkheid, als hij voldoende aandelen verzamelt, hard in te grijpen door het bestuur te ontslaan. En vooral, als hij het niet leuk meer vindt, stapt hij eruit.

Er zijn anderen die wél kunnen zeggen „dit is mijn bedrijf” en daar een gevoel van eigenheid mee uitdrukken. Dat zijn vooral medewerkers die ergens al jaren werken en zo een betrokken en verknochte band hebben ontwikkeld. Maar medewerkers gaan dezelfde kant uit als eerder de naamloze vennoot. Vijfentwintig- of veertigjarige dienstverbanden zijn een zeldzaamheid aan het worden; tijdelijke contracten, detachering en outsourcing zijn meer en meer de norm. We kunnen treurig doen over een verloren romantisch ideaal, maar feit is dat ook de werkrelatie steeds afstandelijker en zakelijker wordt. Een arbeidsovereenkomst wordt zo een leverantiecontract dat een financiële aanspraak oplevert. Dat is een andere aanspraak dan die van de aandeelhouder, maar hij is niet wezenlijk verschillend. De naamloze en uitruilbare vennoot was een innovatie van de zeventiende eeuw, die een enorme schaalvergroting van ondernemingen mogelijk maakte. Het lijkt erop dat de naamloze, uitruilbare medewerker een vergelijkbare innovatie is van deze tijd.

Voor bestuurders van zulke naamloze vennootschappen is het intussen helemaal moeilijk, een eigenaarsgevoel te ontwikkelen. Zij worden met vaak onbekende herkomst ingevlogen en hun verwachte houdbaarheid is gemiddeld minder dan vijf jaar. Hun inkomen en aanzien wordt bepaald door kwartaalresultaten en door de aandelenkoers. Geen wonder dat ook zij het bedrijf waar zij hun tussenlanding maken vooral bekijken als inkomensgenerator. Zo is de onderneming een financiële sapmachine geworden waar op verschillende niveaus dikkere en dunnere pijpjes en kraantjes aan zitten. Het komt erop aan een goed kraantje te vinden, en de hendels en afsluiters zo te bedienen dat er zo veel mogelijk sap uit komt.

„Dit beeld schetst maar een klein deel van de werkelijkheid”, zei de man van het familiebedrijf. „Er zijn heel veel ondernemingen die wel degelijk een Gesellschaft, een gemeenschap zijn. Sterker, ze voorzien in een toenemende behoefte aan zinvolle verbindingen, ook in de werkomgeving.” Dat is goed nieuws. Maar vooral met de allergrootste ondernemingen lopen we het risico dat zij eigenaarloos door het leven moeten. Zoals Freddie en Fannie, zonder ziel of zaligheid, als gestoorde robots. Zij volgen hun eigen autistische pad, vaak zonder dat ze zelf erg hebben in de maatschappelijke bloemperken die ze vertrappen. Het zijn blinde reuzen, door hun omvang maatschappelijk belangrijk, gevaarlijk wanneer zij ontsporen, maar heel lastig te beteugelen. Het is als met Godzilla – houd de brandweer paraat.