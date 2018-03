De lezer schrijft over verslaggeving rond de orkaan Gustav

De feiten over de gevolgen van Gustav op Jamaica en Cuba [aantallen slachtoffers en evacués, de schade aan huizen, infrastructuur en landbouw, het ontstaan en het verloop van de orkaan, red. ] heb ik gelezen in de Standaard en El País. NRC Handelsblad berichtte hier namelijk niets over.

Wel kon men de afgelopen weken in deze krant uitgebreide, vele kolommen tellende voorbeschouwingen en nabeschouwingen lezen over wat er in New Orleans zou kunnen gebeuren en wat er had kunnen gebeuren.

Dieptepunt van deze non-informatie werd op donderdag 4 september bereikt met een artikel over vijf kolom over de terugkeer van de evacués naar New Orleans, met als enige nieuwsfeit dat er een reclamebord is omgewaaid.

Verder alleen oud nieuws dat na de orkaan Katrina (2005) een groot deel van de zwarte huurders niet teruggekeerd is naar New Orleans. Op 4 september was ook al bekend dat Haïti opnieuw door een zware orkaan is getroffen met opnieuw grote overstromingen en minimaal 20 doden. Hierover niets in deze krant.

Ik lees een krant om op de hoogte te blijven van het belangrijkste nieuws in de wereld. Uiteraard kan een krant selectief bepaalde gebeurtenissen extra belichten en voorzien van wat meer achtergrond en sfeerimpressies. Naar mijn idee was uw berichtgeving over de orkaan Gustav echter erg onevenwichtig.

Wat is de reden dat u vrijwel niets heeft bericht over de gevolgen van de orkaan Gustav op Jamaica en Cuba?

E. Elzinga

Utrecht

De krant antwoordt

Terecht merkt de lezer op dat we moeten waken dat we in onze aanpak van onderwerpen niet te westers georiënteerd zijn. We hebben de gevolgen van de orkanen in het Caraïbisch gebied dan ook niet genegeerd. En als we een correspondent op Haïti hadden gehad, hadden we graag een reportage gehad. Tegelijkertijd vind ik het journalistiek de juiste keuze dat wij in onze berichtgeving over de orkaan Gustav de eventuele gevolgen voor de stad New Orleans zwaar hebben laten wegen.

In de week voor 1 september, de dag dat Gustav de Amerikaanse zuidkust zou bereiken, wees alles erop dat Gustav een tweede ‘Katrina’ kon worden. De hoogwaterverdediging van de stad was sinds 2005 wel verbeterd, maar was nog steeds uiterst zwak. Burgemeester Nagin beval de massale evacuatie van New Orleans, waaraan honderdduizenden gevolg gaven, terwijl in de hele regio naar schatting twee miljoen mensen hun huizen verlieten.

Bovendien, Gustav was méér dan natuurgeweld: de orkaan viel samen met de Republikeinse partijconventie in St. Paul, die John McCain zou aanwijzen als presidentskandidaat. De feestelijkheden waren er met het oog op Gustav beperkt en president Bush had zijn bezoek en toespraak afgezegd om zich geheel op de eventuele hulpverlening in het zuiden te concentreren. Het land associeert Katrina immers nog steeds met de falende rampenbestrijding onder de regering-Bush. Door die samenloop van politieke en meteorologische omstandigheden leek Gustav ‘the perfect storm’ te kunnen worden.

De beslissing om Freek Staps, een van onze correspondenten in de Verenigde Staten, naar de omgeving van New Orleans te laten gaan om te berichten over de evacuatie, met als focus het menselijke verhaal, was dan ook gerechtvaardigd.

Dat de Spaanse krant El País omvangrijker heeft bericht over de eerdere schade en slachtoffers door Gustav in het Caraïbisch gebied, zoals de lezer schrijft, is, gezien de Spaanstalige gemeenschap die de krant wereldwijd bedient, niet verwonderlijk. Het is ook niet zo, dat onze krant Gustav vóór de episode-New Orleans heeft genegeerd. Op 28 augustus berichtten wij dat de storm in Haïti 22 levens had gekost. Twee dagen later schreven wij dat in de Dominicaanse Republiek en Jamaica 71 doden waren gevallen. Op 1 september, de dag waarop wij vlak voor het ter perse gaan de laatste stand van zaken berichtten in de uren voor de storm aan land zou komen, maakten wij een meteorologische balans op sinds het ontstaan van de storm. De kern (en de kop) van dat artikel was de prognose dat de storm zou afzwakken en afbuigen, langs New Orleans.

Omdat onze websites verder gaan als de papieren krant is gedrukt, kon de lezer online steeds de meest actuele stand van zaken lezen, vóór en na 1 september. Op onze sites kon de lezer ook actuele en uitgebreide fotoreportages en video zien van het natuurgeweld op Jamaica, Cuba en in de Dominicaanse republiek. Sindsdien heeft een tweede tropische storm, Hanna, met name in Haïti tot nieuwe humanitaire ellende geleid. Het ontstaan van deze storm hebben wij in de krant gemeld (op 30 augustus), maar de lezer heeft gelijk dat verdere berichten in de krant tot nu toe ontbreken. Wel heeft onze webredactie Hanna uitgebreid gevolgd.

Birgit Donker

Hoofdredacteur