De lege catechismus van geweldloosheid

De post-oorlogse romantiek rondom burgerlijke ongehoorzaamheid verspreidde zich via de universiteiten in de westerse wereld. Zelfs Job Cohen is erdoor aangeraakt. Maarten van Poelgeest, wethouder van Amsterdam, wees, in tegenstelling tot Femke Halsema, de illegale en buitenparlementaire acties van de jaren tachtig niet categorisch af. Cohen verdedigde Van Poelgeest met het argument dat deze acties niet los moeten worden gezien van hun historische context, ofwel: beoordeel de acties van toen niet met de criteria van nu.

Goed, laten we dat doen: wat wás toen de historische context? Werden in Nederland geen vrije en open verkiezingen gehouden? Was er geen toegang tot de rechter? Werden de mensenrechten buiten toepassing verklaard? Zoals velen deed Cohen een beroep op Kees Schuyts proefschrift uit 1972.

De burgerlijke ongehoorzaamheid in een democratische rechtsorde is uiteraard problematischer dan die onder een tiranniek regime, waar de geldigheid van de aanspraken van verzet op waarheid en gerechtigheid nooit en te nimmer in twijfel kunnen worden getrokken. Maar de opvattingen ten aanzien van de concrete daden van verzetsplegers zijn veranderd. Dit is een grote omwenteling. Het vraagt om enorme verantwoordelijkheid van degenen die verzet willen plegen. Met een enkele verwijzing naar historisch verzet kunnen zij niet zomaar hun concrete daden legitimeren. Hoe zit het nu met de burgerlijke ongehoorzaamheid onder een democratisch regime?

In een democratische rechtsorde moet zelfs aan de geldigheid van de aanspraken op waarheid en rechtvaardigheid van de burgerlijk ongehoorzame activisten ernstig worden getwijfeld.

Neem bijvoorbeeld het debat over kernenergie. Het is nog steeds een open debat. Misschien is onder bepaalde voorwaarden kernenergie niet alleen goed, maar ook noodzakelijk. Dit is precies het probleem van de kinderen van de romantische orde van Kees Schuyt: in een open samenleving moeten ze met een beroep op de rede anderen overtuigen van de geldigheid van hun aanspraak op de waarheid. Wanneer ze daarin niet slagen, gaan ze acties voeren. Wat vaak vergeten wordt, is dat ook in de jaren tachtig een aantal rechten bestond: recht op vrije pers, recht op demonstraties, recht op verenigingen, et cetera. Waarom moest men dan de uiterste grenzen van de rechtsorde opzoeken?

De burgerlijk ongehoorzamen waren niet in staat de geldigheid van hun aanspraken aan te tonen en daarmee een meerderheid te overtuigen van de juistheid van hun opvattingen. Zodoende moest de meerderheid gedwongen worden om hun waarheidsclaim te aanvaarden. De uiterste consequentie hiervan is tirannie. In de eerste plaats gaat het niet om de methoden die de ongehoorzamen hanteren, maar om de geldigheid van hun waarheidsclaim. Omdat ze geen overtuigingskracht hebben, grijpen ze naar semi-religieuze terminologieën om in naam van de mensheid te handelen. Wat loste Schuyt met zijn (methodische) voorwaarden voor de burgerlijke gehoorzaamheid op? Eigenlijk niets.

Schuyt formuleert zijn voorwaarden in Trouw van 23 augustus als volgt: „De wetsovertreding komt voort uit het geweten, is weloverwogen, men heeft eerst andere wettelijke middelen gebruikt, de handeling geschiedt openlijk, er moet een symbolische samenhang bestaan tussen daad en de te overtreden wet, men werkt vrijwillig mee aan arrestatie en vervolging, men aanvaardt het risico van straf, de rechten van anderen worden zoveel mogelijk geëerbiedigd. En vooral: de actie is geweldloos.”

Al die serieuze actievoerders die teleurgesteld zijn in het redelijk vermogen van de medemens, handelen gewetensvol.

Ook Volkert van der G. en Mohammed B. waren gewetensvolle personen. Waarom zou hun geweten slechter zijn dan het geweten van Kees Schuyt? Ze hanteren alleen andere maatstaven voor waarheid en gerechtigheid als grondslag van hun geweten. Geweten, buiten een tiranniek regime, is een lege politieke formule. Een weloverwogen wetsovertreding legitimeert die wetsovertreding niet. Voor wie een rationele overtuiging van de medemens onmogelijk is, raken de legale middelen heel snel op.

Een andere lege, nietszeggende formule van Schuyt is: de symbolische samenhang tussen de overtreding en de wet. Niemand is er beter in geslaagd om met symbolen te werken dan de actievoerder die zich buiten de reële orde plaatst. Waarom zou iemand die oprecht, gewetensvol gelooft in naam van de mensheid of de dieren te handelen, en die oprecht en gewetensvol gelooft dat de overheid tegen hem ten onrechte geweld gebruikt, geweldloos handelen? Ik vrees dat Schuyt aan zijn actievoerende kinderen meer heeft uit te leggen dan zijn lege catechismus van geweldloosheid.

Illegale, buitenparlementaire handelingen zijn per definitie gewelddadig. Immers, wie willens en wetens, zonder individuele rechtvaardiging, de wetten schendt, past al enige mate van geweld toe om de wet te ontkrachten.

Schuyt eindigt met een merkwaardige zin waarmee hij de legitieme voorwaarden voor buitenparlementaire acties omschrijft: „Of als heilige boeken bij wet worden verboden.” Mogen van Schuyt ‘niet heilige’ boeken wel worden verboden?

Dan zijn we waar we moeten zijn: bij Kamerlid Geert Wilders. Als Wilders het lukt om de Koran te verbieden, dan is het volgens Schuyt afgelopen met de democratie. Wat een apocalyptische onzin. Doet het parlement dat, dan stappen we naar de rechter. De rechter zal uiteindelijk een beroep moeten doen op mensenrechtenverdragen.

En mochten de rechter en de mensenrechten ook niet meer functioneren, dan zijn we al lang in een vorm van anarchie terechtgekomen waar we niets hebben aan de nietszeggende criteria voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

Wantrouwen in de democratie is datgene wat de theoreticus van burgerlijke ongehoorzaamheid met zijn actievoerders verbindt. Dit wantrouwen kan de oorzaak zijn van politiek geweld – van links of rechts.

