Als smuller van artisjokken was ik ingenomen met Hendrik Spierings bijdrage `de getemde artisjok`. Als socioloog met belangstelling voor de wijze waarop uitvindingen zich verspreiden, las ik Sonnante`s artikel in Annals of Botany, waarnaar Spiering verwijst. Sonnante zegt dat artisjokken aanwezig zijn op schilderijen van Vinzenzo Campi. Sonnante ziet helaas over het hoofd dat Campi (gestorven 1591) de kunst om markt- en keukenstukken te schilderen afkeek van Joachim de Beuckelaer (1533-1573). Op zijn schilderijen komen ook artisjokken voor. De catalogus van een tentoonstelling over het werk van deze schilder te Gent in 1986/87 vermeldt dat de door De Beuckelaer geschilderde artisjokken door Pieter `t Kint de Jonge vanuit Constantinopel naar de lage landen zijn overgebracht. De Italiaanse Sonnante beweert daarentegen dat voor de verspreiding van artisjokken Italië de brug was van het zuidelijk deel van de Middellandse Zee naar Europa.