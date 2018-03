De eerste oorlog van de 21e eeuw duurt voort

‘De eerste oorlog van de 21e eeuw.” Vandaag precies zeven jaar geleden sprak de Amerikaanse president Bush deze woorden uit, vier dagen na 9/11, om de terroristische aanslagen in New York en Washington te karakteriseren. „Nu ons de oorlog is verklaard, zullen wij de wereld naar de zege leiden”, zei Bush in het Witte Huis. De volgende dag meldde Afghanistan dat het zich koortsachtig voorbereidde op een grootscheepse Amerikaanse aanval. „We zijn bereid om ons tot elke prijs te verdedigen en we zullen alle middelen inzetten om ons te revancheren”, zei een woordvoerder van de hoogste leider van de Talibaan, Mullah Mohammad Omar, vanuit Kandahar in Zuid-Afghanistan.

Inzet was toen vooral de arrestatie van Osama bin Laden, de vermeende leider van terreurbeweging Al-Qaeda die voor het brein achter de aanslagen werd gehouden en die zich onder de hoede van de Talibaan zou schuilhouden in Afghanistan.

Deze week zei de Amerikaanse commandant van de NAVO-troepen in Afghanistan, McKiernan, dat het geweld in dit land heviger is dan ooit sinds de NAVO er actief is, met hulp van onder anderen Nederlandse militairen. Bush’ zege is dus nog lang niet in zicht. Sterker, de hoogste Amerikaanse militair, admiraal Mullen, zei deze week tegen het Huis van Afgevaardigden: „Ik geloof niet dat we aan het winnen zijn in Afghanistan.”

Bin Laden is nooit gearresteerd, waar hij zich ophoudt weet niemand – zelfs niet óf hij zich wel ergens ophoudt. De Talibaan zijn uit het centrum van de macht verdreven, maar zijn nog altijd een geduchte tegenmacht. De door Bush aangekondigde zege is nog lang niet in zicht in wat is uitgelopen op een guerrillastrijd. Misschien dat wel die andere oorlog van de 21e eeuw, die in Irak, zijn einde nadert. De Amerikanen veroorloven zich daar 8.000 militairen weg te halen – en ze breiden hun troepenaantal in Afghanistan met 4.500 manschappen uit. Bovendien opereren ze voortaan in en vanuit Pakistan zonder daarvoor nog langer toestemming te vragen aan de Pakistaanse leiders.

De militaire middelen worden dus uitgebreid. Maar helpt dat? Terwijl gisteren de zeventiende Nederlandse militair die in Afghanistan om het leven is gekomen, werd begraven, wordt het steeds meer de vraag of de aanwezigheid daar van de VS, NAVO en andere landen tot het beoogde resultaat leidt. Het doel was tweeledig: de strijd tegen het internationaal terrorisme waarvoor Afghanistan een vrijplaats vormde en de bevrijding van dit land van een wreed regime.

Zeker vanuit westerse optiek bezien is het eerste essentiëler dan het tweede. Er zijn meer landen waar de mensenrechten op grove schaal worden geschonden zonder dat een internationale interventie volgt. Wel zijn juist op dit punt successen geboekt. De regering-Karzai, hoewel niet van corruptie en andere smetten vrij, zit in het zadel. Afghanistan is min of meer een democratisch land aan het worden. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In delen van het land is het veiliger, soms. Maar de terreur is niet verdwenen, zeven jaar na 9/11. Het was van meet af aan duidelijk dat de strijd langdurig zou worden. Juist daarom vraagt de scepsis van de Amerikaanse militaire leiders om een politieke reactie. Om een bezinning op een strategie die de beoogde doelen bereikbaar maakt.