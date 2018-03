D66 pleit voor behoud van huis van Couperus

D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft minister Ronald Plasterk (Cultuur, PvdA) gisteren gevraagd er alles aan te doen het Couperushuis in Den Haag als cultureel erfgoed te behouden. Het woonhuis van Couperus aan de Surinamestraat in Den Haag, dat in 1883 is gebouwd in opdracht van zijn vader, staat nu al twee jaar te koop. Van der Ham vraagt de minister samen met de Stichting Couperushuis, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland te bekijken hoe het pand als erfgoed bewaard kan blijven. Couperus schreef er Eline Vere. ”Het is een monumentaal pand dat onmiskenbaar een deel vormt van onze vaderlandse geschiedenis. Ik vind dat het kabinet er alles aan moet doen zo`n stuk nationaal erfgoed, een prachtig voorbeeld van negentiende-eeuwse architectuur, ook voor toekomstige generaties te behouden”, aldus Van der Ham. Acties om het huis te kopen en een passende bestemming te geven, leveren tot nog toe niets op.