Critici regering Maleisië opgepakt

De kritische Maleisische blogger Raja Petra Kamarudin is gisteren gearresteerd onder de Wet op de Binnenlandse Veiligheid, waardoor hij onbeperkt kan worden vastgehouden zonder proces. Ook werden een Chinese journaliste die kritisch over de regering had geschreven en een parlementariër van de oppositie gearresteerd. In Maleisië wordt gevreesd dat dit het begin is van een regeringscampagne tegen critici, omdat oppositieleider Anwar Ibrahim binnenkort een parlementaire meerderheid voor zich wil proberen te winnen.