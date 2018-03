Conflict in Bolivia is verder geëscaleerd

Straatgevechten met dodelijke slachtoffers, vliegveldbezettingen en beschadigde gaspijpleidingen houden Bolivia in de ban. De politieke machtstrijd tussen de Boliviaanse president Evo Morales en een vijftal departementen (van de in totaal negen) die naar grotere autonomie streven, bereikte gisteren een nieuw dieptepunt. Toen kondigde Morales de staat van beleg af in het departement Pando. Hij heeft daar het leger gemobiliseerd en samenscholingen verboden. Mensen die wapens dragen zullen worden gearresteerd.

Volgens minister Alfredo Rada zijn er opnieuw lijken gevonden in Pando. Hij sprak van „een waar bloedbad” en „misdaden tegen de menselijkheid”. Vannacht was het nog onbekend tot hoever het dodental van de onlusten, dat eerst op tien stond, is opgelopen.

Al vóór de noodmaatregel was de nood zo hoog dat andere Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië, Brazilië en Colombia hebben aangeboden te bemiddelen in het conflict. ,,We willen dat er snel een oplossing wordt gevonden om een hypothetische burgeroorlog te kunnen vermijden”, zo verklaarde Marco Aurélio, de buitenlandadviseur van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva donderdag. Aurélio waarschuwde ook meteen de tegenstanders van Morales: Brazilië zal geen enkele vorm van institutionele scheuring van Bolivia accepteren.

Vooralsnog heeft Morales het voorstel tot bemiddeling afgewezen, tot teleurstelling van in het bijzonder Argentinië en Brazilië. Deze landen zijn grote afnemers van het Boliviaanse gas en vrezen dat escalatie van het conflict de toevoer in gevaar kan brengen. Ongeveer de helft van het gas dat in Brazilië gebruikt wordt is afkomstig uit Bolivia.

Ruim 80 procent van Bolivia’s gas- en olievoorraden ligt in Santa Cruz en Tarija, twee departementen die voorop lopen in de strijd tegen de president. Als gevolg van de protesten kwam een deel van de gaslevering naar Brazilië deze week al stil te liggen. Het risico bestaat daarmee dat de Boliviaanse patstelling uitmondt in een regionale energiecrisis.

De escalatie heeft ondertussen geleid tot een diplomatieke rel met de Verenigde Staten. Afgelopen woensdag sommeerde Morales, een voormalige cocaboer en lamaherder, de Amerikaanse ambassadeur Philip Goldberg het land te verlaten. Goldberg zou volgens de president mede achter de protesten tegen hem zitten.

Hugo Chávez, de linkse president van Venezuela die wel wordt gezien als de mentor van Morales, besloot daar nog een schepje bovenop te doen. Donderdag stuurde hij de Amerikaanse ambassadeur in Venezuela het land uit, ook omdat de VS de betogingen en onrust in Bolivia zouden steunen. Hij dreigde eveneens de olieleveranties aan de Verenigde Staten stop te zetten. De VS legden gisteren sancties op aan twee medewerkers van Chávez die volgens Washington banden hebben met de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Later op de dag besloot Honduras de accreditatie van een nieuwe Amerikaanse ambassadeur op te schorten.

Morales, die eind 2005 gekozen werd als eerste inheemse president van Bolivia, kreeg op 10 augustus nog overtuigend, via een plebisciet, steun voor zijn politiek. Zo’n 67 procent zei ‘ja’ tegen zijn socialistische aanpak. Op diezelfde dag kregen zijn tegenstanders – de gouverneurs van de opstandige departementen – via de volkstemming echter ook grote steun.

Hoewel het referendum liet zien dat de meerderheid van de bevolking achter Morales staat, heeft de uitslag de verhoudingen verder op scherp gezet. Pogingen van de president om tot een vergelijk te komen met zijn tegenstanders zijn tot nu toe mislukt, mede als gevolg van halsstarrig optreden door beide kampen.

De gouverneurs van de opstandige departementen verzetten zich tegen de invoering van een nieuwe grondwet, Morales’ grote project voor Bolivia. Die constitutie moet de inheemse meerderheid van het land meer macht en inspraak geven, onder andere bij de verdeling van grond en inkomsten uit bijvoorbeeld grondstoffen.

Zo hoopt Morales de welvaart beter te kunnen spreiden in zijn land, waar 60 procent van de bevolking (van negen miljoen) onder de armoedegrens leeft. Deze groep bestaat vooral uit mensen van indiaanse afkomst. Bovendien is de meerderheid van de grond in het bezit van een kleine elite.

De welvarende en dwarsliggende departementen willen juist zelf meer zeggenschap over de inkomsten uit vooral gas- en oliewinning. Zij moeten niets hebben van de socialistische inheemse revolutie van Morales, die onder meer twee jaar geleden leidde tot de nationalisatie van de gasindustrie. Bovendien streven ze naar meer autonomie ten opzichte van de centrale regering in La Paz.

Het enige positieve nieuws in een periode van hoogspanning kwam voorlopig van het departement Tarija. Mario Cossío, de gouverneur van Tarija, heeft gisteren – vóór de staat van beleg in Pando – besloten alsnog om de tafel te gaan zitten met de president. De stap kreeg gisteren geen bijval van de andere gouverneurs. Die blijven Morales aanwijzen als de grote schuldige voor het geweld.