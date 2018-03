CNV wil onderzoek naar bestuur NXP

Vakbond CNV Metaal en Elektro wil dat er een diepgravend onderzoek komt naar de huidige gang van zaken bij chipfabrikant NXP. Het bedrijf maakte gisteren bekend in Nederland 1.300 banen te willen schrappen. Begin 2007 verloren ook al 400 Nederlandse NXP'ers hun baan. ”Als uit het onderzoek blijkt dat het management op gevoelige punten de plank heeft misgeslagen, dan moet ook daar worden ingegrepen”, zegt bestuurder Arthur Bot van CNV. ”Je kunt jezelfs de vraag stellen of het management altijd een helder beeld voor ogen heeft gehad over de kansen en mogelijkheden van de onderneming.”