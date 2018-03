Science Friday

Auteurs van populair wetenschappelijke boeken hebben vaak de mooiste verhalen in Science Friday. Dat is de wetenschappelijke radiorubriek van de Amerikaanse publieke omroep NPR. De uitzendingen zijn in Nederland te beluisteren via de website sciencefriday.com of te downloaden in de vorm van podcasts: digitale audiobestanden voor in trein of auto.

Richard Ellis, de auteur van het boek ‘Tuna a Love Story’ vertelde NPR-presentator Ira Flatow afgelopen week enthousiast over de blauwvintonijn. Een warmbloedige vis, een ‘hydrodynamisch wonder’ dat de oceanen doorkruist met een autowegsnelheid van bijna honderd kilometer per uur.

Ellis maakt zich ook boos, boos over de onverzadigbare zucht in Japan naar de boterachtige smaak van de rauwe buik van de blauwvintonijn en het feit dat alle landen rond de Middellandse Zee in de Japanse vraag voorzien. Ze vangen blauwvintonijn met duizenden tegelijk in enorme netten – internationale vangstquota ten spijt.

Er was één lichtpuntje in het sombere betoog van Ellis. In maart van dit jaar is het Zuid-Australische bedrijf Clean Seas erin geslaagd blauwvintonijn te fokken. De kunst was om het licht en de temperatuur in de watertank zo te manipuleren dat de blauwvintonijn zich in Indonesische paaiwateren waant, in de juiste tijd van het jaar. Misschien, denkt Ellis, kan de tonijnkweek de blauwvintonijn van de ondergang redden.

Ivor van Heerden, auteur van het boek ‘The Storm: What Went Wrong and Why During Hurricane Katrina’, bepleit in Science Friday ruimte voor de rivier. Net als de Nederlandse Deltacommissie, maar dan voor de Mississippi. De Zuid-Afrikaan Van Heerden, verbonden aan de universiteit van Louisiana, waarschuwt voor een vals gevoel van veiligheid na de orkaan Gustav. Dat was een orkaan van niet meer dan de tweede categorie. Katrina, de orkaan die New Orleans in 2006 ontwrichtte was van de vijfde categorie.

Toch sloeg het water over de dijken van New Orleans. Een laatste waarschuwing, zegt Van Heerden. Hij vindt dat de Amerikanen op grote schaal zand uit zee moeten opbaggeren en storten, vlak voor de kust van Louisiana. Achter die verdedigingslinie zou de rivier zich kunnen herstellen als het water en sediment een vrijere uitweg naar buiten krijgen.

Met de TU Delft heeft Van Heerden onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat een moeras van cipressen 60 procent kan opvangen van de energie van stormgolven bij een orkaan.

Het Army Corps of Engineers werkt aan plannen voor de bouw van nieuwe dijken langs de Mississippi, maar Van Heerden spreekt van oude plannen met een nieuwe strik eromheen. „Het corps vertelt ons dat we maar heel weinig water uit de rivier kunnen [omleiden], omdat anders de bevaarbaarheid van de rivier in gevaar komt”, zegt hij. „Maar er is geen studie waarin dat wordt aangetoond.”

Michiel van Nieuwstadt

Walviszeppelin

Deze week in een van de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Over een grasland zweven walviszeppelins (whaleblimps), bewaakt door een herder en een hond. Uit de verte komen ruiters, om tol op te eisen van de herder. Ze stelen brood uit de vrachtcabines van de luchtscheepjes. Gelukkig realiseren ze zich niet dat de ware vracht in de zeppelins zelf zit: helium voor een fabriek verderop. We leven hier in een vervallen postindustriële samenleving, dat is duidelijk.

Als lezer blijf je achter met een ongewoon raadsel: walviszeppelins?

Dat mag, want dit is de sciencefictionpagina van Nature, een geheim juweeltje van 800 woorden achterin het tijdschrift, verborgen tussen advertenties voor Trueor for tagged protein expression en bekendmakingen van het Howard Hughes Medical Institute. Soms geschreven door professionele sf-auteurs, maar even vaak door bijklussende wetenschappers en zelfs een keer door een meisje van elf. Futures begon als een serie van één jaar om het nieuwe millennium te vieren maar in 2005 is de serie opnieuw gestart. Vaak raadselachtig, maar evengoed leuk om over na te denken. Want wat was vorige week eigenlijk dat enorme ruimteschip van 978 km doorsnee dat bij aarde verscheen en aan het einde van het verhaal Gigatech de zon lijkt te vernietigen als er met een spaceshuttle drie atoombommen op worden afgevuurd. Was het inderdaad iets met een wormhole? De eerste bundeling is allang verschenen: Futures from Nature. 100 speculative fictions from the pages of the leading science journal (onder redactie van Henry Gee, Tor Books 2007). Hendrik Spiering