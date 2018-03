Citaten deze week

„Als twee protonen op elkaar knallen, komt er evenveel energie vrij als bij een botsing tussen twee muggen.”

Persbericht van het Cern in Genève over de start van de nieuwe deeltjesversneller in Genève, 10 september.

„Ik bid al enige tijd voor u.”

De paus over de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia, vlak voor hij aan boord stapte van een toestel van Alitalia dat op weg ging naar het Franse bedevaartsoord Lourdes.

„Misschien heeft de Rotterdamse rechtbank terecht geconstateerd dat hier sprake is van een ‘diepe geloofsovertuiging’. Maar als dit gedrag in de moslimwereld als onbetamelijk of onrechtmatig wordt beschouwd, plaatst Enait zich buiten elke maatschappelijke en juridische orde.”

Jan Michiel Otto, hoogleraar recht en bestuur in ontwikkelingslanden in Leiden, over de beslissing van de Rotterdamse rechtbank dat de islamitische advocaat Enait om religieuze redenen niet hoeft op te staan voor de rechter. NRC Handelsblad 12 september.

„Als oude sok onder de oude sokken heeft Stevens werkelijk laten zien dat hij de voorzittershamer met evenveel enthousiasme hanteert als een opperrechter die tien of vijftien jaar jonger is.”

Huldiging van de Amerikaanse opperrechter John Paul Stevens omdat hij dit jaar de eerste is op de lijst van de top tachtig tachtigplussers in de VS van internetnieuwsbrief slate.com.

„En laten we niet vergeten dat alleen de JSF stealth kwaliteiten heeft die bijvoorbeeld in confrontatie met Rusland, Iran of China, zeer goed van pas komen.”

Kamerlid Boekesteijn (VVD) in reactie op de commotie over de aanschaf van de Joint Strike Fighter op zijn weblog, 8 september.

„Hoe je reageert op sport is hoofdzakelijk genetisch bepaald. Een causaal verband tussen sporten en afnemende depressiviteit is dan ook moeilijk te leggen.”

Marleen de Moor, assistent in opleiding Biologische psychologie Vrije Universiteit, in haar promotieonderzoek, 11 september op de website Sport Knowhow XL.

„Veerman schrijft dat het leven van iedere Nederlander evenveel waard is, maar hij suggereert tegelijkertijd dat waar veel mensen wonen (en waar veel economische bedrijvigheid is) de bescherming een tandje hoger kan. Vindt de politiek nu echt dat er onderscheid mag zijn in beschermwaardigheid tussen Nederlanders? Laten de Friese Kamerleden: Atsma, Diks, Tichelaar, Bashir, De Rouwe en Jacobi maar eens vertellen of zij ook vinden dat de Friezen minder beschermwaardig zijn dan de Hollanders en de Brabanders.”

Commentaar op het rapport van de Deltacommissie Veerman, Friesch Dagblad, 9 september.