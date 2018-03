De Wereldgezondheidsorganisatie, VN-organisatie UNAIDS en aidsexperts hebben de cijfers over aids in Afrika sterk overdreven. Dat schrijft de Oostenrijkse gynaecoloog en onderzoeker Christian Fiala vandaag in deze krant. Volgens een oud-medewerker van UNAIDS zijn er geen 40 miljoen met hiv besmette mensen, maar 25 miljoen.

Opinie & Debat, pagina 4