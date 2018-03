Bart Braun - Nieuwe Dieren. Uitgeverij Veen Magazines, Diemen. Paperback, 204 pagina’s. Prijs € 22,50

De veerloze kip, de spinnengeit en het synthetisch virus zijn geen verzinsels. Ze bestaan en wetenschapsjournalist Bart Braun beschrijft ze in zijn boek Nieuwe Dieren. De vele dieren (en een enkel micro-organisme) die er de hoofdrol spelen, zijn de nieuwste aanwinsten van fokkerij, genmodificatie en kloontechniek.

Braun schrijft in een vlotte, soms jolige stijl, verwijzend naar popcultuur en met veel kleurrijke illustraties. Hij zet op een rij wat er in de afgelopen tien jaar in laboratoria aan opmerkelijks ter wereld gekomen is. Wie het afgelopen jaar de pech had om de uitvinding van de brainbow-muis te missen (met hersencellen in alle kleuren van de regenboog), of de eerste transplantatie van een chromosoom, kan in Nieuwe dieren de schade inhalen.

Het boek is meer dan een rariteitenkabinet. De journalist, redacteur bij de Leidse universiteitskrant Mare, stelt aardige, onverwachte vragen. Waarom mag je in Nederland wel dodelijk giftige kwallen houden, terwijl je voor een genetisch gemodificeerde lichtgevende zebravis een ingewikkelde vergunning moet hebben? En kan de mammoet weer tot leven gekloond worden?

Terzijde biedt Braun een handige gebruiksaanwijzing bij de moderne biogereedschapskist. Alleen: een mooi boek werd het niet. Er zijn zwakke passages, zoals wanneer Braun in twee bladzijden probeert uit te leggen hoe nazi-Duitsland met de eugenetica aan de haal ging.

Maar vooral is Nieuwe dieren ongekend slordig. De vele spel- en typefouten begonnen al na een half hoofdstuk op te vallen. Het boek mist een index. En de kaft, waarvoor Braun het middeleeuwse altaarstuk Erschaffung der Tiere bewerkte, toont Christus in labjas en op gympen, met een injectienaald in zijn hand.

Gedurfd, maar het resultaat oogt als een jofele studentenalmanak. Zonde voor Braun, die in een betere verpakking, en voorzien van een krachtige redacteur een veel houdbaarder boek had kunnen afleveren.

Hester van Santen