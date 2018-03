Chinese zijde ontmoet heavy metal

Tentoonstelling. Lara Schnitger & My Barbarian – Dance witches Dance. T/m 30 nov. Museum Het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard. Di t/m zo 11-18u. De catalogus verschijnt begin oktober.

Haar dames zijn niet bang, niet bescheiden, niet bedeesd, en al helemaal niet onzeker over hoe ze eruit zien. Ze hullen zich in knettergekke outfits. Kleuren, motieven, stoffen – alles krioelt door en naast elkaar. Haar dames zijn reuzinnen, hebben de maximale lengte van wat op de catwalk wordt voorgeschreven ruimschoots gepasseerd, maar wie maalt daarom? Zij niet. Zit er maar één borst op hun lijf? Dan stoten de dames die lachend naar voren, als de boegspriet van een piratenschip. Hebben ze zin in seks? Dan openen ze zich aan alle kanten. En wie denkt dat dames nog altijd van het zwakke geslacht zijn, is bij hen aan het verkeerde adres.

Lara Schnitgers dames heten dan ook niet voor niets heksen en ze belichamen het tegenovergestelde van wat alle vrouwenbladen voorschrijven over wat een vrouw hoort te zijn en te doen. Schnitger (Haarlem, 1969) is één van die zeldzame kunstenaars die zich consistent ontwikkelt vanaf het moment dat ze haar opleiding aan De Ateliers afrondde en met tentoonstellen begon, zo’n tien jaar geleden. Toen sprong ze op groepstentoonstellingen in het oog met zaalvullende constructies vol uitgerekte panty’s, kabels en stof.

Haar beelden waren abstract, maar riepen tegelijkertijd associaties op met vrouwelijkheid, identiteit en seks. Altijd bleef Schnitger luchthartig, humoristisch. Haar toon was en is even pesterig als een ladderende panty.

Om die reden werd en wordt Schnitger vaak in het kamp van het post-feminisme geplaatst, tussen macha’s die weten wat ze willen: een kind bijvoorbeeld, maar ook een eigen carrière en een avontuurlijk leven. Dat alles begeleid door een provocatieve knipoog – want kijk dan hoe rigoureus Schnitger het tuttige textiel naar haar hand zet.

Maar het post-feminisme is inmiddels ook al weer zo’n vijftien jaar oud, en textielkunst heeft zich met Fransje Killaars en Antonietta Peeters al heel wat jaren geleden bevrijd van het imago van huisvrouwenkunst. Schnitger is ondertussen letterlijk de grens overgestoken en heeft Nederland voor Amerika verruild. Haar werk is te zien in collecties van onder anderen Saatchi in Londen en Anton Kern in New York. De ontwikkeling die de kunstenaar heeft doorgemaakt is krachtig, vernieuwend, grensoverschrijdend en toont toch nog steeds verwantschappen met de thema’s uit haar vroege werk.

Nee, Schnitgers werk is gelukkig geen illustratie van een maatschappelijke stroming: haar werk is.

Dat blijkt op de eerste museale solotentoonstelling in het Domein in Sittard, waar de kunstenaar samen met de in Los Angeles werkzame performance groep My Barbarian het totaal-spektakel Dance witches Dance in elkaar heeft gezet. Er was een performance bij de opening, waarbij de leden van My Barbarian als heksen op Walpurgisnacht tussen de damesgedrochten van Schnitger dansten. Op een grote video-installatie aan het eind van de tentoonstelling zingen en bewegen de leden van de groep in een geënsceneerde videoclip. Sekseverwisseling, macht en onmacht, ongebreidelde seks en romantische liefde –onder begeleiding van een zoet liefdesliedje worden krankzinnige poses en krankzinnige kostuums in beeld gebracht.

Toch gaat de meeste aandacht in Sittard uit naar Schnitgers beelden; die zijn dan ook onontkoombaar. Op een vaak zichtbaar houten staketsel – haar handelsmerk inmiddels – spant en stikt ze de stof. Asymmetrisch zijn haar gestalten. Een katoentje voegt zich bij tule, bont bij kopnaalden, Chinese zijde bij heavy metal.

Soms lijken de figuren op de opgeblazen zeeheks uit Disney’s Kleine Zeemeermin, soms ook zijn het niet meer dan echo’s van mensen en herken je alleen een schouderpartij, de welving van een rug, een bil. Seksualiteit ligt voortdurend op de loer. Be Bad (2008) – een constructie met pornografische plaatjes en leren riemen – is een kleine, ongekuiste versie van wat Schnitger deze zomer ook op Sonsbeek laat zien. Haar Beijing Bitch (2002) vreet alles: mannen, geld, cola. Maar Bomber Lady is favoriet. Haar lijf is zo vrouwelijk als haar wapens mannelijk zijn. Haar kleren vormen een caleidoscopische landkaart van culturen en verlangens. Bomber Lady schiet maar al te graag – kijk naar de lege patroonhulzen aan haar kolossale voeten – maar ze vergeet daarbij nooit haar buikdanssjaaltje.