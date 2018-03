Burgemeester wil gestrafte dader van zedenmisdrijf weren

„Ik wil geen Amerikaanse toestanden”, zegt de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen. „Ik wil als burgemeester gewoon weten wanneer een veroordeelde pedofiel, na het uitzitten van zijn straf, weer terugkeert naar zijn huis.”

In sommige Amerikaanse staten zou Wolfsen deze informatie per e-mail ontvangen. Wanneer een zedendelinquent zich in een buurt gaat vestigen, worden de bewoners vooraf op de hoogte gebracht. Via registers op internet kunnen buurtbewoners kijken of er een veroordeelde pedofiel in hun wijk woont – of komt wonen.

Burgemeester Wolfson reageerde gisteren op commotie die deze week ontstond na de terugkeer van een veroordeelde pedofiel in de Utrechtse wijk Overvecht. De man had zijn straf uitgezeten en trok weer in zijn flat, waar ook zijn 5-jarige slachtoffer woont. De ouders van het kind vroegen de gemeente om hulp, maar die liet weten geen wettelijke middelen te hebben om de man te laten verhuizen. Woningcorporatie Bo-Ex heeft een kort geding aangespannen om zedendelinquent F. te dwingen om te verhuizen. „We hebben een goede zaak”, zegt directeur Johan Klinkenberg. „F. bezorgt het slachtoffer en diens familie veel overlast.”

Het slachtoffer woont op de tiende verdieping en de dader op de derde. Klinkenberg: „Elke keer wanneer dat jongetje met zijn moeder de lift neemt, bestaat de kans dat ze de dader tegenkomen. Dat is ook al gebeurd. En F. gedroeg zich vervelend uitdagend. Als dat geen overlast meer is, weet ik het niet meer.” De uitspraak van het kort geding is komende dinsdag.

Burgemeester Wolfson noemt het „een gelukje” dat F. in een huurflat woont. „Als de dader in een koopflat of koopwoning zou wonen, lag de zaak een stuk gecompliceerder. Nu kan gewoon de huur worden opgezegd.”

Wolfson wil, als eerstverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente, de mogelijkheid hebben een zedendelinquent die na gevangenschap of behandeling terugkeert in de maatschappij, ergens anders te laten wonen dan in zijn oude woonwijk.

De burgemeester van Utrecht heeft daarbij de steun gekregen van zijn collega’s Jozias van Aartsen (Den Haag), Ivo Opstelten (Rotterdam) en Job Cohen (Amsterdam). De vier burgemeesters willen dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) de wet aanpast, zodat veroordeelde pedofielen niet meer naar hun oude omgeving kunnen terugkeren.

De coalitiepartijen CDA en PvdA hebben Hirsch Ballin gisteren schriftelijk gevraagd waarom burgemeesters niet altijd worden geïnformeerd als een ex-zedendelinquent in hun gemeente komt wonen. Zij willen ook weten of burgemeesters een pedofiel die uit de gevangenis komt onder behandeling of onder toezicht kunnen stellen.

De Tweede Kamer dringt al geruime tijd aan op een grotere rol voor burgemeesters bij problemen met de woonomgeving van pedofielen. Een meerderheid van de Kamerleden vindt bijvoorbeeld dat de burgemeester altijd geïnformeerd moet worden als een voormalige zedendelinquent in diens gemeente komt wonen. Een dergelijke maatregel gaat naar Nederlandse privacy-maatstaven nogal ver.

„Ik begrijp de zorg”, zegt Sjef van Gennip, directeur Reclassering Nederland. „Maar je verplaatst het probleem. Je moet voorkomen dat zedendelinquenten zo de paria’s worden van onze samenleving.”

In Nederland wordt een veroordeelde, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, vroeg of laat gewoon weer een deelnemer van de maatschappij. Van Gennip: „Onze rechtsorde is nooit bedoeld om die man tot aan zijn dood te blijven achtervolgen met daden uit het verleden, hoe vreselijk ook. Hij heeft immers zijn straf gehad.”

Volgens de directeur van Reclassering Nederland is het probleem niet met wetten op te lossen. Hij vindt dat de mogelijkheden moeten worden verruimd om toezicht te houden op de ex-gedetineerde. „Nu is dat twee jaar, soms wordt dat een keer verlengd. Ik ben in sommige gevallen voor een toezicht voor onbepaalde tijd.”

Volgens Van Gennip zou het „rumoer in Utrecht” ook kunnen worden opgelost door F. strakker te begeleiden. „Met indringende gesprekken zou de reclassering hem duidelijk kunnen maken dat het beter is te verhuizen”, zegt hij. „Want ik vind het ook heel onwenselijk dat het slachtoffer iedere keer dat hij de lift instapt het risico loopt de dader te ontmoeten.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Wolfsen

In het artikel Burgemeester wil gestrafte dader van zedenmisdrijf weren (13 september, pagina 5) wordt de burgemeester van Utrecht Aleid Wolfson genoemd. Hij heet Aleid Wolfsen.