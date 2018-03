Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) Budget: 9,9 miljard (5,5 procent van de Rijksbegroting, inclusief ontwikkelingssamenwerking) Opkomen voor de mensenrechten zal ook in 2009 een centrale plaats innemen in het buitenlands beleid. „Uit morele overwegingen, maar ook in ons eigen belang”, aldus minister Verhagen in zijn begroting. „Het is nu eenmaal beter zaken doen in landen waar de mensenrechten worden gerespecteerd en waar geen wetteloosheid heerst.” Bijzondere aandacht gaat naar het tegengaan van de doodstraf en marteling, naar vrouwenrechten, godsdienstvrijheid, kinderrechten en naar de relatie tussen mensenrechten en terrorismebestrijding. Veel aandacht zal ook worden besteed aan verbetering van de betrekkingen met islamitische landen. „Het Westen en de islamitische wereld lijden onder negatieve wederzijdse beeldvorming.” Den Haag:22.2.7 Minister Verhagen. © foto Roel Rozenburg

Rozenburg, Roel