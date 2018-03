Bruine derrie uit de diepzee

Doe je ogen dicht én je handen voor je ogen. Zo donker kan het zijn in de diepzee, meer dan een kilometer onder water. Pikkedonker is het daar, maar niet overal. Er is ook vuurwerk te zien. Dat vuurwerk komt van de diepzeevissen. Ze zwemmen rond met blauwe zwaailichten en knippersignalen. Zo vinden ze elkaar.

Op een tentoonstelling in het Teylers Museum in Haarlem is een diepzeevis te zien. De muil van deze hengelaarvis is haast zo groot als haar hele lijf. Ze lijkt op een lekke, bruine skippybal. Het is een vrouwtje, de mannetjes zijn kleiner. In haar opengesperde bek staan doorzichtige tanden, haast zo groot als kleurpotloden.

Zo’n grote bek is handig om vissen te vangen in het donker. De hengelaarvis lokt de vissen met een lampje dat aan een hengel op haar kop staat.

De hengelaarvis in Haarlem is namaak. De echte diepzeevissen op deze tentoonstelling zitten dood in glazen potjes gepropt. Ze zien eruit als natte boterhammenzakjes vol grijsbruine derrie. Een beetje saai eigenlijk.

Mooier en enger zijn de diepzeevissen op de films in het museum. Je ziet de diepzeeduivel en de vampierinktvis uit de hel. Het lijkt wel een onderwaterspookhuis, maar er zwemmen ook mooie dieren rond. Zoals kwallen met flitslichtjes in de kleuren van de regenboog.

Al die diepzeebeesten zien er zo gek uit dat een vader in het museum zegt dat ze niet echt bestaan. “Die vissen zijn uitgestorven”, vertelt hij zijn zoontje. Dat is niet waar. Die enge diepzeevissen leven nog steeds. Draken bestaan niet, draakvissen wel.

Expeditie Diepzee is tot 21 september te zien in Teylers Museum in Haarlem. Dr. Zeepaard geeft tentoonstellingen zeepaardjes: één is slap, vijf is top.