Brammertz bespreekt Servië in EU

De hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Serge Brammertz, zal maandag tijdens een vergadering van Europese ministers van Buitenlandse Zaken vragen beantwoorden over de samenwerking van Servië met het tribunaal. Dat bevestigen bronnen in Brussel en Den Haag. De meeste EU-landen willen maandag beslissen dat Servië de handelsvoordelen krijgt van een akkoord met de EU.

Brammertz woont de vergadering bij op verzoek van EU-voorzitter Frankrijk. Hij zal geen verslag uitbrengen van zijn bezoek afgelopen week aan Servië – dat doet hij pas eind van het jaar aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Nederland houdt het besluit voor toekenning van de handelsvoordelen tegen, omdat de EU-landen in het voorjaar met elkaar hebben afgesproken dat dat pas gebeurt als Servië volledig samenwerkt met het tribunaal. De meeste andere EU-landen vinden dat Servië beloond moet worden voor de arrestatie, in juli, van de vroegere politiek leider van de Bosnische Serviërs Radovan Karadzic.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, heeft in Brussel al een paar keer laten weten dat hij eerst van Brammertz wil horen of er sprake is van volledige samenwerking met het tribunaal. Dat was voor Frankrijk aanleiding om aan te dringen op het bezoek van Brammertz aan Brussel.

EU-landen oefenen al lange tijd druk uit op Nederland om toeschietelijker te zijn voor Servië. Groot-Brittannië stelde recent aan Nederland voor dat de EU niet zou zeggen dat er ‘volledige samenwerking’ is met het tribunaal, maar dat de EU wel de handelsvoordelen zou laten gelden. Het akkoord waar die voordelen bij horen, moet nog door de EU-lidstaten worden goedgekeurd – dat zou Nederland opnieuw de gelegenheid geven om aan het principiële standpunt vast te houden.

Minister Verhagen, die gisteren nog telefonisch contact met Brammertz had, toonde zich eerder deze week in de Tweede Kamer onverzettelijk tegenover Servië. „Ik ben op dit moment niet van plan te wijken. Het standpunt van de Nederlandse regering is niet gewijzigd.” Nederland eist ook dat archieven worden geopend door Servië en dat getuigen worden beschermd. De hele Tweede Kamer steunt Verhagen daarin.