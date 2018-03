'Boeren belonen voor extra stap in dierenwelzijn'

De helft van het gemiddelde bruto jaarinkomen van 44.000 euro dat de Nederlandse akkerbouwer in 2007 verdiende was te danken aan Europese inkomenssteun. Als het aan minister Verburg ligt is automatische steun aan boeren in 2020 afgelopen. Ze kunnen dan alleen nog steun ontvangen als ze iets extra’s doen voor milieu of landschap, zoals bijvoorbeeld schoon oppervlaktewater of het ondersteunen van weidevogels.

Dit staat in de schets voor een nieuw Europees landbouwbeleid die de ministerraad gisteren op voorstel van Verburg heeft goedgekeurd. Het is een logische voortzetting van de ontwikkelingen, meent Verburg. De vroegere steun voor productie heeft, wegens alle melkplassen en boterbergen, al plaats gemaakt voor inkomenssteun die niet langer aan de productie is gebonden. Daarvoor in de plaats zijn al allerlei eisen gekomen op het gebied van bijvoorbeeld milieu.

Tegelijkertijd hebben de hoge prijzen op de wereldmarkt ertoe geleid dat Europese boeren redelijk concurrerend zijn geworden. Nederland is na de VS de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Het zijn vooral ongesubsidieerde sectoren als de tuinbouw (bloemen en groenten) die het uitstekend doen.

In de EU wordt momenteel gediscussieerd over het landbouwbeleid tot 2013. Verburg kijkt al naar de volgende fase, zegt ze in haar werkkamer na afloop van de ministerraad, „omdat ik boeren wil laten zien welke richting we uitgaan en welke investeringen daarvoor nodig zijn.”

Waar wilt u in de toekomst nog geld aan uitgeven?

„We willen ten eerste investeren in innovatie in die sectoren in de land- en tuinbouw die het uitstekend doen. Ten tweede willen we de landelijk waardevolle gebieden behouden waar niet voor de wereldmarkt is te produceren, zoals bijvoorbeeld de veenweidegebieden in Holland. Als wij als samenleving daar een koe in de wei willen zien lopen, dan zullen we daarvoor moeten betalen. Als laatste willen we boeren gaan belonen voor bovenwettelijke prestaties op het gebied van milieu of dierenwelzijn. We hebben natuurlijk wettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, als ondernemers nog een extra stap willen zetten dan moeten we dat belonen.”

Krijgen we dan twee categorieën dierenwelzijn, de wettelijk vereiste en de bovenwettelijke? En krijgt een biologische boer dan extra geld, omdat hij zijn varkens in een modderpoel laat aanmodderen?

„Dat kan een categorie worden waarvoor men bijvoorbeeld een ‘duurzaamheidstoeslag’ krijgt, naast categorieën als water, milieu, landschap of luchtkwaliteit. De uitwerking van deze ideeën moet nog plaats hebben. We gaan de maatschappij in om deze schets verder in te kleuren.”

In de schets spreekt u over extra betaling voor zaken als vermindering van ammoniakemissies of duurzaam bodembeheer. Moeten boeren daar niet sowieso voor zorgen?

„Vijftig jaar geleden hadden we andere prioriteiten. Toen moesten we veel produceren en gebruikten we veel kunstmest. Daardoor hebben we nu te veel fosfaten en nitraten in de grond en leggen we doelstellingen op aan de boeren. Dat heeft goede resultaten. Als ondernemers daar iets extra aan willen doen door bijvoorbeeld fosfaat uit de grond te halen, dan moeten we zeggen: superprestatie, en daar een vergoeding voor geven.”

Kunt u garanderen dat import voldoet aan dezelfde eisen die we onze eigen boeren opleggen?

„De EU en de WTO laten dat nu niet toe. Wel doen we nu twee dingen: we zetten zaken op de EU-agenda, zoals het verdoofd castreren van biggen, en we vragen bij de WTO aandacht voor deze zogeheten non-trade concerns. We moeten van binnenuit zo’n systeem veranderen.”