Boegbeeld of schrikbeeld

Alle Amerikaanse presidentskandidaten kussen baby’s. Maar Sarah Palin, Republikeinse kandidaat- vicepresident, is de eerste die haar eigen baby kust op het podium. Trig heet het jongetje, hij is vier maanden oud, haar vijfde kind en iedereen mag zien dat hij het syndroom van Down heeft.

Een vrome christenvrouw, een moeder die zich met een baby op de heup beschikbaar stelt als running mate. Dat zaait verwarring onder feministes, onder christenen en onder moeders. De feministes zouden blij moeten zijn met een vrouw aan de top. Maar Sarah Palin laat zien dat niet alle vrouwen aan de top feminist zijn. Haar standpunten over abortus en gezondheidszorg zijn zo conservatief, zeggen feministen, dat ze eigenlijk anti-vrouw zijn. De christenen, ook die van de charismatische Pinkstergemeente waaruit Palin komt, zijn blij dat zij vertegenwoordigd worden door iemand uit hun midden. Maar die persoon is wel een vrouw, en moeder. Een moeder van vijf kinderen, die drie dagen na de bevalling weer aan het werk gaat, dat valt niet te rijmen met de family-values. van orthodoxe christenen, met de moeder als spil van het gezin. Die haar kinderen bij voorkeur ook nog thuis onderwijst.

Sarah Palin zet alle tot nu toe bekende prototypes op zijn kop: ze is een ander soort vrouwelijke politicus, een nieuw soort werkende moeder, en een ongebruikelijk soort carrièrevrouw. Is ze een boegbeeld of een schrikbeeld? Is ze dapper of dom? Natuurlijk komt Sarah Palin voort uit de Amerikaanse cultuur, die niet te vergelijken is met de Europese of de Nederlandse. Maar haar verschijning is zo opvallend, dat het de moeite loont Nederlandse feministen en christenvrouwen te vragen naar hun mening over haar.

Sarah Palin was gemeenteraadslid, burgemeester en daarna gouverneur van haar geboortestaat Alaska, en het waren vooral de stemmen van vrouwen die haar zo ver brachten. En toen raakte ze, 44 jaar en net gouverneur, zwanger. In december wist ze, door een vruchtwaterpunctie, al dat haar kind een mongooltje was. Kinderen met het Downsyndroom hebben in meer of mindere mate verstandelijke en lichamelijke defecten, ze hebben problemen met ademhaling, spraak, gehoor en soms een ernstige hartafwijking. Pro-life als Palin is, was abortus geen optie. Er zijn maar weinig vrouwen die na een slechte uitkomst van een prenatale screening het kind houden; 92 procent van de Amerikaanse vrouwen die een slecht testresultaat hebben, laat de zwangerschap afbreken, in Nederland 93 procent. Dat ze haar kind prenataal heeft laten testen is opvallend. Als vrouwen zeker weten dat ze hun kind, ongeacht de uitkomst, willen houden dan wordt hen afgeraden onderzoek te doen, zegt gynaecoloog Paul Kamschoër van het Universitair medisch Centrum in Maastricht. Met een kans van 0,5 procent dat het onderzoek leidt tot een miskraam van misschien wel een gezonde baby, is het risico te groot. Maar, zegt Palins zusje Heather Bruce in de New York Times, Sarah Palin is graag voorbereid.

Palin vertelde de uitkomst van de test, pas na drie dagen, alleen aan haar echtgenoot Todd. De zwangerschap zelf verborg ze. In de New York Times vertelt een medewerkster die op dezelfde gang werkt, dat Sarah Palin ineens een voorkeur kreeg voor mooie, verhullende sjaals. Ze was bang, zei Palin zelf vorige week in People magazine, dat haar kiezers zouden denken dat ze haar plichten niet aan zou kunnen.

Drie dagen na de bevalling ging ze, met Trig in een draagdoek, aan het werk. En de discussie waar ze bang voor was toen ze nog een zwangere gouverneur was, wordt nu op wereldschaal gevoerd. Kan dat wel, wat zij doet?

De manier waarop ze beviel, zegt gynaecoloog Paul Kampschoër, is niet dapper maar dom. „Een vijfde kind kan er zo uit vallen.” Palin nam met de tien uur durende reis vlak voor de bevalling een onverantwoord risico, ze wist dat het een kind was met mogelijk ernstige afwijkingen. Rust rond de bevalling, zegt Kampschoër, is een groot goed. Nu had ze al meer rust genomen dan na de geboorte van haar dochter Willow, nu zeven, want toen was ze de dag na de bevalling al op kantoor. Het systeem rond zwangerschap en geboorte is in Amerika erg rauw, zegt Heleen Mees, jurist, econoom en medeoprichter van Women on Top. „Vrouwen mogen twee maanden verlof nemen, onbetaald. Werk je in het midden- en kleinbedrijf dan is het twee weken.” Drie dagen is te kort, vindt ze, maar het is beter dan zich, zoals vrouwen in Nederland doen, maanden te verliezen in hormoonspiegels. „Vrouwen moeten sneller hun ratio weer aanspreken.” Mees vindt Sarah Palin een rolmodel, ook al is ze het met haar denkbeelden niet eens. „Thatcher had ook niet mijn ideeën. Maar iedere werkende vrouw met ambitie is mij lief.” En, zegt ze: niet iedere vrouw die de top bereikt is feminist. „Is Carla Bruni feminist, of Madonna? Nee.”

Een kind met Down-syndroom vergt meer zorg dan een doorsneekind, niet minder, zegt Marian de Graaf van de stichting Downsyndroom. „Maar die zorg hoeft niet te komen van de moeder. Dat is zo ouderwets. De zorg kan ze prima uitbesteden.” Zeker in Amerika, waar al sinds 1976 een wet is die voorschrijft dat kinderen met een handicap toegang moeten krijgen tot regulier onderwijs. „Voor ons werkt Sarah Palin die haar kind openlijk omarmt emancipatoir. Reken maar dat er in Amerika nu potten met geld naar Down-onderzoek gaan.”

Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzijmoet bij Sarah Palin denken aan haar tante, een religieuze boerenvrouw, die op haar 43ste moeizaam beviel van haar eerste kind, en meteen opstond om eieren te gaan rapen. „Zo lijkt Palin ook. Pragmatisch. Niet lullen, maar poetsen, mouwen opstropen, elanden afschieten, sneeuw ruimen, er moet gewerkt worden.”

Roel Kuiper is hoogleraar Samenlevingsvraagstukken aan de gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Hij is ook Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij ziet niet waarom een christelijke moeder geen vicepresident kan zijn. „Goed, het zal een offer van haar gezin vragen, ze zal het nodige moeten arrangeren. Maar een ander kan ook voor haar kinderen zorgen.” Dat het niet zou kunnen, heeft volgens hem te maken met het „stereotype beeld” over christenen. Kees van der Staaij, Tweede Kamerlid van de SGP, de partij die in haar statuten heeft staan dat vrouwen geen actieve rol mogen spelen in de politiek, zegt, heel voorzichtig, dat Palins opvatting van moederschap wel vragen oproept. Maar hij zegt ook dat de opvoeding van kinderen de zorg van beide ouders is. En wellicht kunnen de taken, in uitzonderlijke situaties, anders worden verdeeld.

Volgens Kees van der Kooi, hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU in Amsterdam komt Sarah Palin voort uit de Amerikaanse traditie van ‘Evangelicals’, waarin vrouwen al sinds de negentiende eeuw een publieke rol mogen hebben. „Eerst in het vrijwilligerswerk, later ook in publieke functies.” Hij noemt Harriet Bleecher Stowe als voorbeeld, de schrijfster van De Negerhut van Oom Tom”, een orthodox-christelijke vrouw die meer voor de afschaffing van slavernij zou hebben betekend dan welke politicus ook. „Haar voorbeeld is door veel vrouwen gevolgd.” Palins geloof draait om een persoonlijke verhouding met God, met persoonlijke heiliging ook. Het gaat om meer dan „morele preutsheid”. „Je moet je leven op orde hebben in de ogen van God en andere mensen.” En als iemand een godgegeven talent heeft, een call, dan mag, nee, moet die benut worden. Ook als het een vrouw is.”

Er is, zegt plaatvervangend hoofdredacteur Janneke de Leede van het Christelijk vrouwenmagazine Eva, niet één manier om een christelijk gezin te hebben. Sarah Palin is voor onze achterban een herkenbare vrouw, zegt ook Ineke Ludikhuize. Zij is directeur van Passage, een vereniging voor protestants-christelijke vrouwen. „Er is meer dan gezin en kerk, er is werk te doen.” Palin is een rolmodel en een boegbeeld, vindt zij. „Zij vertegenwoordigt ook in Nederland een groep vrouwen die zich niet herkent in de power-feministes uit de stad. Zoals onze achterban zich ook meer herkent in Tineke Huizinga (ChristenUnie) dan in Mariëtte Hamer (PvdA).” Niet veel vrouwen zouden in Palins schoenen willen staan, denkt Brigitte Lefering van de Vrouwen van Nu, de voormalige vereniging van plattelandvrouwen. „Ze is niet een voorbeeld om direct na te volgen. Maar ze laat wel zien dat een vrouw dit kan, ook als ze niet vrijgezel of kinderloos is.”

Christenvrouwen zijn „wars” van woorden als emancipatie, laat staan feminisme. Onderzoeker Marja Jager-Vreugdenhil deed in 2006 onderzoek naar de participatie van christenvrouwen in de politiek. „Zij voelen zich niet gesteund door het emancipatiebeleid van de overheid. Die jaagt hen alleen de arbeidsmarkt op.” Dat betekent niet dat zij vinden dat vrouwen niet mogen werken. Slechts tien procent van de ondervraagden in het onderzoek vond dat een christenvrouw niet de politiek in mag. Christenvrouwen met een gezin waren volgens 22 procent niet geschikt voor een politieke carrière. Marja Jager: „Maar vaak stond in de kantlijn gekrabbeld dat het vooral gold voor jonge gezinnen, en ook voor mannen.”

Sarah Palin, zegt Heleen Mees, neemt de dingen zoals ze zijn. Ze is pragmatisch. Geeft haar baby de borst tijdens conference calls, heeft een reiswiegje op kantoor staan. „De feministen van de jaren zeventig en tachtig durfden nauwelijks te laten zien dat ze ook moeder waren. Palin laat zien dat het anders kan.”