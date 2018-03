Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst (PvdA) Budget: 6,6 miljard (3,7 procent van de Rijksbegroting) Binnenlandse Zaken ziet voor zichzelf een grote rol weggelegd bij de ondersteuning van gemeenten die overlast en verloedering bestrijden. Daarbij ligt de nadruk niet op geld, maar op het uitbreiden van de gemeentelijke bevoegdheden. Zo gaan gemeenten vanaf 2010 zelf toezicht houden op het verkoopverbod van alcohol aan jongeren. Er wordt onderzocht of burgemeesters in de toekomst asociale gezinnen uit hun huis kunnen zetten. Het helpen van gemeenten komt ook terug in beloften de financiële controle op gemeenten terug te dringen, en in het bieden van expertise aan lokale ambtenaren, bijvoorbeeld bij het bestrijden van criminaliteit. Aan het terugdringen van agressie tegen werknemers met een publieke taak geeft het ministerie 8,7 miljoen euro uit. Den Haag:22.2.7 Minister Ter Horst © foto Roel Rozenburg

