Bij de voorplaat De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration, beter bekend als NASA, bestaat op 1 oktober 50 jaar. En dat wordt natuurlijk gevierd, zeker in een tijd als deze waarin de publiciteit rond een space event soms belangrijker is dan de wetenschappelijk resultaten. Maar de heroïek blijft van alle tijden, en niet alleen maar jongensheroïek. Onderdeel van een prachtig jubileumboek is deze foto uit 1999 door topfotograaf Annie Leibovitz. Hier staat klaar topastronaut Eileen Collins, op Johnson Space Centre in Houston. Ooit begonnen als luchtmachtpiloot en hoogleraar wiskunde werd Collins de eerste vrouwelijke commandant in de ruimte op de Columbia in 1999. In 2005 voerde ze nog een keer het bevel over de Discovery. Als kind was ze al gek van zweefvliegen, vertelt ze in interviews. En nu droomt ze er van dat er ooit mensen zullen lopen op Mars. (HS) zie www.nasa.gov Eileen COLLINS, Astronaut, Johnson Space Center, Houston, Texas 1999 © Annie LEIBOVITZ (CONTACT PRESS IMAGES)