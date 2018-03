Besmet met agressie

Een kind kan agressief worden van de crèche. Kinderen die vanaf hun vroege babytijd veel, heel veel, op crèches gezeten hebben, zijn op latere leeftijd ongehoorzamer, opstandiger en vertonen meer conflictgedrag dan kinderen die voornamelijk door hun moeder zijn opgevoed. Dat is wat ontwikkelingspsycholoog Jay Belsky al meer dan twintig jaar beweert.

Dit najaar komt hij met een nieuwe theorie: de crèche is ook nog eens besmettelijk.

In klassen waarin veel kinderen zitten die lang op crèches hebben gezeten, worden ook de kinderen met weinig crèche-ervaring agressiever en ongehoorzamer, zo luidt zijn theorie.

Belsky kan het nog niet bewijzen, zegt hij. Maar in een artikel dat dit najaar verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Social Development schrijft hij dat het zou kunnen dat 11-, 12-jarige kinderen met veel crèche-ervaring kinderen met weinig crèche-ervaring ‘besmetten’ met agressiever, ongehoorzamer en opstandiger gedrag. Die besmetting is zo grondig, dat het verschil tussen crèchekinderen en ‘mamakindjes’ zelfs bijna helemaal verdwijnt. Problematischer gedrag wordt de norm in klassen, zegt Belsky.

Natuurlijk, zo schrijft Belsky ook, het gaat maar om kleine effecten op sociaal gedrag. En er zijn ook positieve effecten. Kinderen met veel crèche-ervaring hebben betere schoolprestaties en kunnen beter praten. Maar het negatieve effect van de crèche moet niet worden gebagatelliseerd. Want in Amerika gaan grote groepen kinderen vanaf de babyleeftijd naar de crèche. En kleine effecten die grote groepen beïnvloeden, kunnen uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben.

Als Belsky gelijk heeft, kan de kinderopvanggolf in de westerse samenleving de mentaliteit van de jeugd dus permanent veranderen.

“Kijk er bijvoorbeeld eens naar vanuit het perspectief van een leerkracht”, legt Belsky uit, door de telefoon vanuit Londen. “Als drie kinderen in zijn klas wat ongehoorzamer en opstandiger zijn, valt het misschien nog mee. Maar wat als dat er 23 zijn.”

Belsky zou het moeten weten. Hij zit al meer dan twintig jaar ‘in’ de kinderopvang. Hij is betrokken bij het internationaal maatgevende onderzoek van het National Institute for Child Health and Human Development (NICHD) dat langjarige effecten van kinderopvang meet. In de studie worden 1.364 kinderen sinds hun geboorte gevolgd. Maar Belsky is even omstreden als gezaghebbend.

De Nederlandse hoogleraar ‘pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang’ Louis Tavecchio noemt Belsky “bevooroordeeld”. Tavecchio is met stomheid geslagen als hij de laatste theorie van Belsky hoort, over het besmettingsgevaar van de crèche. “Ziet Belsky kinderopvang als een soort hoofdluis waarmee je besmet kunt raken?”

Tavecchio geeft toe dat hij zelf soms ook bevooroordeeld is, als wetenschapper. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in Nederland. En híj wil graag de stelling onderbouwen dat de crèche goed is voor kinderen. “Als leidsters pedagogisch voldoende geschoold zijn, kan de crèche de thuissituatie in sommige opzichten zelfs overtreffen. Dat is wat je soms ziet in Scandinavië.” Maar Belsky, vindt Tavecchio, probeert dingen te bewijzen die er niet zijn. “Het verband waar hij nu mee komt, vind ik veel te vergezocht. Hij zoekt naar snippers om zijn eigen gelijk te bewijzen.” Hans Koot, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie, noemt Belsky’s besmettingshypothese “pure speculatie”.

Sarah Blaffer Hrdy, een gerenommeerde, Amerikaanse, antropologe en expert op het gebied van moederschap en binding van kinderen, is een stuk positiever. “Interessant”, noemt ze de besmettingstheorie van Belsky. Maar, door de telefoon vanuit Berkeley, zegt ze dat ook andere factoren kunnen bijdragen tot meer agressief gedrag van kinderen. Zoals televisie, films, computergames. “En kijk ook eens hoeveel competitiever de samenleving de laatste jaren is geworden. Dat heeft een enorme weerslag op het gedrag van kinderen.”

ZORGWEKKEND BEWIJS

Welkom in de wereld van de kinderopvangwetenschap. Waarin al decennia wordt geruzied over de interpretatie van onderzoek. Want de grote vraag is nog niet beantwoord: is de crèche goed voor onze kinderen?

“Dat is natuurlijk geen goede vraag”, zegt Belsky. “Dat is hetzelfde als vragen of water goed is voor de mens. Natuurlijk is water goed. Maar als het vergiftigd is, of als je er veel te veel van drinkt, is dat natuurlijk niet het geval. Dat geldt ook voor kinderopvang.”

Al in 1986 schreef Belsky dat voorzichtigheid geboden is als het om kinderopvang gaat. In dat jaar verscheen zijn artikel ‘Infant Day Care: a Cause for Concern?’ in het tijdschrift Zero to Three. Daarin zegt hij dat kinderopvang vanaf de babyleeftijd geassocieerd zou kunnen worden met verhoogde agressiviteit van het kind op latere leeftijd. “Ik heb ontdekt dat zorgwekkend bewijs zich ophoopt.”

Dat artikel viel niet goed.

Voorvechters van emancipatie verweten Belsky dat hij moeders aan het aanrecht wilde houden. Maar ook pedagogen en ontwikkelingspsychologen hadden grote aarzelingen. Omdat de Amerikaanse overheid duidelijkheid wilde krijgen over de effecten van kinderopvang, startte het National Institute for Child Health and Human Development (NICHD) in 1991 met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de langjarige effecten van kinderopvang. Belsky werd één van de projectleiders. Het is het meest omvangrijke gezaghebbende onderzoek op dit gebied ter wereld; het loopt nog steeds.

Het onderzoek houdt bij waar de kinderen worden opgevangen, thuis; bij gastouders of op een crèche; hoe ze scoren op tests voor cognitieve ontwikkeling; hoe hun sociale gedrag kan worden gekenschetst en hoe hun taalvaardigheid; hoe de relatie is met hun moeder en leerkrachten; hoe goed hun kortetermijngeheugen is.

Tussen 1997 en begin vorig jaar publiceerde Belsky tientallen studies over de gegevens en zes uitvoerige rapporten. In de eerste grote studie, van 1997, worden gegevens geanalyseerd van toen de kinderen 15 maanden oud waren. In het laatste onderzoek, van begin vorig jaar, zijn de kinderen 11, 12 jaar.

Jay Belsky is in de VS niet populair geworden met het onderzoek. “Ik ben door mijn conclusies fundamentally unemployable geraakt in Amerika.” Sinds 1999 werkt hij aan de Birkbeck University in Londen.

BIJLMOORDENAARS

Het bekendste artikel van Belsky c.s. tot nu toe, is de NICHD-studie van 2002. Die gaat over de effecten van kinderopvang als de kinderen uit de steekproef 4,5 jaar zijn. Dat artikel kreeg veel media-aandacht.

Het team van Belsky concludeerde in dat artikel dat kinderen die vlak na hun geboorte en in de jaren erna meer dan 30 uur per week door andere personen dan hun moeder worden verzorgd, meer conflict- en problematisch gedrag vertonen en minder gehoorzaam zijn dan kinderen die vanaf de babyleeftijd minder dan tien uur per week bij anderen waren ondergebracht. Of ze op een goede of slechte opvang gezeten hadden, maakte niet eens uit, zo schreef Belsky.

De Amerikaanse pers concludeerde dat Belsky een kruistocht tegen de kinderopvang voerde. Critici lieten weten dat er mogelijk andere oorzaken dan de crèche waren die Belsky over het hoofd had gezien.

En de negatieve effecten die Belsky gevonden had, waren wel heel klein. Een van zijn eigen onderzoekers distantieerde zich van de conclusies, omdat ze vond dat Belsky te ver was gegaan.

In 2002 sloeg de discussie over naar Nederland. Dat kwam doordat ontwikkelingspsycholoog Marianne Riksen Walraven Belsky’s conclusies overnam tijdens haar oratie na de benoeming tot hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit.

Ze was het met Belsky eens: het is niet goed om baby’s veel uren per week naar de crèche te brengen. Maar ook in Nederland werden de conclusies hard tegengesproken.

Ja, dat was een heftige tijd, zegt Belsky. “Ik kwam er achter dat er maar heel weinig mensen écht open minded zijn over kinderopvang. Ik dacht: waarom mag ik dit niet concluderen als het uit het onderzoek komt. En waarom zou je miljoenen dollars in dit onderzoek steken als je de resultaten toch niet wilt horen?”

“Bovendien”, zegt Belsky, “hebben we steeds gezegd dat het om kleine effecten ging. Ik heb nooit ergens geschreven dat we met kinderopvang een generatie van bijlmoordenaars aan het opvoeden waren. Hooguit dat ze meer probleemgedrag vertoonden, maar dat dat geen ernstig probleemgedrag was. Iedereen, alle onderzoekers die eraan hadden meegewerkt, stonden achter de resultaten. Maar toen ze zagen wat de pers ervan maakte, renden ze weg.”

Hm, zo onschuldig is Jay Belsky nu ook weer niet, zegt Hans Koot, hoogleraar psychopsychologie en psychopathologie aan de Vrije Universiteit. Volgens Koot ging Belsky in 2002 wel degelijk te kort door de bocht.

“In een discussie met Belsky over de resultaten van het NICHD-onderzoek 2002 vroeg ik hem of de kleine effecten van intensieve kinderopvang op probleemgedrag ook inhielden dat kinderen meer psychopathologie, meer abnormaal gedrag, gingen vertonen. Daar had hij geen evidentie voor, maar die beperking meldde hij niet in het uiteindelijke onderzoeksartikel. In de rapporten ná 2002 maakt hij die kanttekening er wel duidelijk bij, waarschijnlijk als gevolg van het tumult of onder druk van reviewers.”

Ook hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam Louis Tavecchio is een kritisch volger van het werk van Belsky. Hij is het nooit eens geweest met Belsky’s ideeën over moederschap. Hij vindt de scheiding die Belsky aanbrengt in zijn onderzoek tussen moederzorg en zorg gegeven door andere verzorgers, zoals grootmoeders, leidsters op de crèche of gastouders, kunstmatig. Zelfs vaders worden door Belsky met alle anderen op één hoop gegooid onder de noemer ‘non-maternal care’.

Antropologe Sarah Blaffer Hrdy vindt dat onderscheid ook vreemd. Zij noemt het een hardnekkig misverstand dat alleen de moeder de zorg voor jonge kinderen op zich moet nemen. “Onvoorwaardelijke moederliefde is een mythe. Natuurlijk is de moeder de allerbelangrijkste figuur in het leven van een baby. Maar er zijn ook andere opties. Kinderen moeten zich veilig voelen en zich verbonden weten met iemand. Maar dat hoeft niet perse en voortdurend de moeder te zijn. Dat kan ook met crèchepersoneel, mits die mensen warm en sensitief zijn en in staat zijn een langetermijnrelatie met het kind op te bouwen. Stabiliteit is de belangrijkste factor.”

Maar het werk van Belsky daarmee terzijde schuiven zou te makkelijk zijn, zegt Hrdy.

“Jay pusht in zijn werk het idee dat we achterdochtig moeten zijn over kinderopvang. Ik zou willen zeggen dat we voorzichtig moeten zijn met kinderopvang.”

Kijk ook eens met een Amerikaanse bril naar het werk van Belsky, suggereert ze. Kinderopvang is in Amerika vaak van matige tot slechte kwaliteit. „Leidsters krijgen hier evenveel loon als parkeerwachten. Moeders willen vaak zo snel mogelijk na de bevalling weer beginnen met werken, omdat de regelingen voor bevallingsverlof in de Verenigde Staten ongeveer even slecht zijn als in Swaziland.” Het is dus helemaal niet zo verkeerd dat in zo’n land Belsky oproept tot waakzaamheid, zegt Hrdy.

BANGMAKERIJ

Louis Tavecchio blijft sceptisch. Hij wijst erop, dat naarmate Belsky’s NICHD- onderzoek vordert, en naarmate de kinderen in de steekproef ouder worden, de effecten van kinderopvang steeds kleiner worden. “De National Scientific Council on the Developing Child stelde in 2007 dat het ging om gedrag van leerlingen die volgens de leerkracht wat minder meegaand zijn (‘less cooperative’) en wat meer geneigd om zaken ter discussie te stellen (‘being argumentative’). De Council sprak ook van geringe effecten waar het ging om agressief gedrag. Zij zeggen: wat is er van de effecten uit eerder n¢Hd -onderzoek nu eigenlijk nog over? Ik ben geneigd met de Council mee te gaan. Ik vind dat Belsky ons al die jaren onnodig bang heeft gemaakt voor de crèche.”

Ja, zegt hoogleraar ontwikkelingspsychologie Hans Koot van de Vrije Universiteit. “Om het onderzoek van Belsky hangt de geur dat kinderopvang slecht is voor kinderen. Ik ben dat niet met hem eens. Is het erg dat kinderen meer met hun leraren en verzorgers in discussie gaan? Of zijn ze dan juist weerbaarder?”

En dan de sociale effecten, zegt Tavecchio. “De kans dat een Nederlands kind binnen het gezin met leeftijdgenootjes kan spelen, wordt steeds kleiner. Het huidige Nederlandse gezin heeft gemiddeld 1,8 kinderen. Het voordeel van kinderopvang is dat kinderen leren speelgoed te delen en zich een plaats in de groep te verwerven. Dat levert niet alleen positieve interacties op, het vergroot ook de kans op conflict. Maar ik vind het niet erg dat jonge kinderen ook tegen conflict aanlopen. Bovendien stappen ze door de crèche makkelijker over naar school.”

Dat kan best zo zijn, zegt Belsky, maar de kernvraag is natuurlijk vanaf welke leeftijd je naar de crèche moet om er profijt van te hebben. Vanaf 6 maanden, of pas vanaf een jaar? Dat weet men niet. Ik vind het te vroeg als het al vanaf de babyleeftijd zeer intensief gebeurt.”

HOOFDLUIS

Opvallend genoeg zijn Koot en Tavecchio het eens met Belsky als hij zegt dat baby’s niet excessief veel uren per week naar de crèche zouden moeten gaan; meer dan 35 à 40 uur raden ze af. Maar dat is in Nederland al niet erg gebruikelijk. Waar de wetenschappers het ook over eens zijn, is dat sensitiviteit van ouders en hun sociale status en inkomen veel meer invloed hebben op het gedrag en welbevinden van kinderen dan de kwaliteit en de duur van kinderopvang .

Maar de discussie laait weer op als Belsky verder vertelt over zijn besmettingstheorie.

Daarin schrijft hij dat inderdaad zowel de positieve als de negatieve effecten van vroege kinderopvang heel klein worden als kinderen ouder worden. Er zijn effecten die verdwijnen, andere effecten ‘dissipate over time’.

Maar pas op, “dissipate is niet verdwijnen”, zegt Belsky. “Dissipate is uitwaaieren over, verspreiden. Waarop hij zijn besmettingstheorie uiteen zet.

Tavecchio en Koot noemen dit een noodsprong. “Nu er nog maar zo weinig van de vroege effecten van kinderopvang over is in het NICHD-onderzoek is Belsky weer een nieuwe kruistocht begonnen”, zegt Koot. “Hij had ook kunnen zeggen: het effect van vroege kinderopvang is heel klein geworden, punt. Ik zou zeggen, richt je op manieren om kinderopvang te verbeteren in plaats van te blijven zoeken naar negatieve effecten.”

Tavecchio noemt Belsky “een wetenschapper die het waard is om mee van mening te verschillen. De wetenschapper Belsky heeft alleen niet altijd de zendeling Belsky in de hand. Zijn hoofdluistheorie gaat me net even te ver.”

Belsky wordt wel eens moe van de beeldvorming dat hij een dogma zou aanhangen, zo zegt hij. “Ik ben bang voor de toekomst van deze wetenschap. Dat wetenschappers negatieve conclusies over de gevolgen van kinderopvang domweg niet meer durven publiceren. Het lijkt wel of niemand de waarheid wil horen.”