Berispen, betreuren, betalen

Bijna was Deloitte verlost.

Het ging zo goed in de afgelopen weken. Ze bleken geen verdoezelaars van documenten in de boekhoudfraudezaak rond Ahold. Daar had het even op geleken toen op de eerste zittingsdag van het hoger beroep tegen de oud-bestuurders van het supermarktconcern in mei de verdenking rees dat het accountantskantoor niet alle gevraagde stukken aan justitie had gegeven. Twee weken geleden verklaarde het OM na onderzoek dat er niet was gebleken dat de controleurs van de Aholdboeken relevantie informatie had achtergehouden.

Vorige week liet de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC in een brief weten dat het zijn onderzoek naar de betrokkenheid van Deloitte bij de Ahold-affaire had stopgezet. Van strafrechtelijke vervolging zijn de accountants verlost.

Maar daar was deze week nog het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Deze administratieve rechter moest uitspraak doen in hoger beroep in een tuchtrechtzaak die Pieter Lakeman, strijder voor de belangen van aandeelhouders en erkend criticaster van accountants, had aangespannen. Op drie onderdelen achtte de rechters de klachten van Lakeman niet gegrond.

Maar bij één klacht gaven ze hem wel gelijk. Accountant Van den Dries is ernstig in zijn taak tekortgeschoten bij de controle van Aholddochter US Foodservice, die hij overliet aan zijn collega’s in de Verenigde Staten. Dat had hij nooit mogen doen, omdat bij de overname van deze grossier voor restaurants en cateraars al bekend was dat de interne controle zeer zwak was. Juist op het punt van leverancierskortingen – waar later voor 880 miljoen dollaar mee gefraudeerd bleek te zijn.

Accountant Van den Driest kreeg nu een berisping.

Voor Deloitte wordt het nu spannend voor de civiele rechter. Lakeman heeft al langer een claim lopen tegen Deloitte. De Vereniging van Effectenbezitters kondigde direct aan dat voorbeeld te volgen. De claim kan in de honderden miljoen lopen, zei de VEB. Behoorlijk wat, bij de winst van 120 miljoen euro die de partners van de firma jaarlijks ongeveer te verdelen hebben.

En vooral vervelend voor Deloitte-topman Roger Dassen. Hij was de opvolger van Van den Dries als accountant bij Ahold, maar hem treft volgens diverse rechters gaan blaam.

Zijn kantoor kan nu niet alleen financiële maar ook flinke reputatieschade lijden. „De schandalen hebben voor ons een positieve werking gehad op de arbeidsmarkt”, zei hij samen met internationale bestuursvoorzitter Quigley vorig jaar in deze krant. Als de claims worden toegekend, zal een uittocht van accountants waarschijnlijker zijn.

Daan van Lent