Voor

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wil dat ouders elkaar weer meer gaan ondersteunen als het om de opvoeding van de kinderen gaat. De Raad realiseert zich maar al te goed dat de overheid – die zij adviseert – het wat die opvoeding betreft niet voor het zeggen heeft. Immers, de Raad is ervan overtuigd dat de ondersteuning tussen ouders onderling veel effectiever is dan de hulp die professionals moeten bieden als het is misgegaan. En terecht. Als ouders zelfs niet meer met elkaar in gesprek gaan – op het schoolplein, in de buurt, op het sportveld – is dat een groot verlies. Dat gesprek is noodzakelijk om de verschillen in opvattingen over opvoeding draaglijk te maken. Dat de ouders van nu niet meer op de bemoeienis van de buren zitten te wachten, komt doordat zij vaak sterk van mening verschillen over wat goed is en wat niet. Dat zal ook niet veranderen. Het dorp van toen komt nooit meer terug. Maar als ouders elkaar niet meer op hun opvoedgedrag aanspreken omdat ze dat niet durven, zijn we wel heel ver van huis. Om over het nalaten alarm te slaan, als ze sterke vermoedens hebben dat er echt iets mis is, maar te zwijgen.

Bas Levering is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en lector pedagogiek aan Fontys Hogescholen

Tegen

Ik heb nog altijd liever dat mijn buren zich met mijn kinderen bemoeien dan dat de overheid dat doet. Maar ook aan controle door bekenden zitten haken en ogen, zeker als de overheid die gaat stimuleren. Aan de ene keer dat ik mij heb bemoeid met de opvoeding van andermans kinderen, bewaar ik geen goede herinnering. Zoiets kost al snel een vriendschap. Het uitgangspunt dat er in opvoeding zoiets zou bestaan als ‘de juiste aanpak’, is niet bewezen. En al zou het ideale opvoedingsrecept bestaan, dan nog voel ik er weinig voor om het mij te laten voorschrijven. De manier waarop je je kinderen opvoedt, komt voort uit wie je bent. En dat is iets waar weinig aan te doen valt. Durfden politici het maar eens toe te geven. Durfden ze maar eens te zeggen: „Het is heel erg dat deze moeder haar kind heeft vermoord, maar wij kunnen zoiets helaas niet voorkomen.” Nee, een ideale samenleving is het niet die dan aan ons wordt voorgespiegeld. Maar wel eentje waar de overheid zich kan concentreren op de taken die ze wél aankan, en waar buren bij elkaar over de vloer kunnen komen zonder elkaars spiedende blik te hoeven vrezen.

Daniela Hooghiemstra is medewerkster van NRC Handelsblad. Zij schrijft columns in het tijdschrift Esta over kinderen.