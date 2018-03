Beerdiertje is een bikkel

Het beerdiertje heeft een dik lijf en acht hulpeloze friemelpootjes. Hij leeft op het mos bij jou in de buurt, maar je hebt er waarschijnlijk nog nooit een gezien. Hij is kleiner dan een speldenknop.

Het beerdiertje is een kriebelbeestje, maar lijkt ook een beetje op een knuffelbeer. Onder de microscoop ziet zijn kop eruit als een berensnuit. En aan zijn pootjes zitten berenklauwtjes.

Zweedse onderzoekers hebben ontdekt dat het piepkleine beerdiertje een keiharde superheld is. Ze stuurden beerdiertjes met een raket de ruimte in en lieten ze tien dagen rondcirkelen op 270 kilometer boven de aarde. Er is daar geen lucht, het is er ijskoud en het licht van de zon is er duizend keer sterker dan hier op het strand. De beerdiertjes werden ook nog eens gebombardeerd door ‘kosmische’ deeltjes uit sterren die met een noodgang door het heelal reizen.

Astronauten zitten meestal in een ruimtevaartuig. Als ze naar buiten gaan, dan doen ze een ruimtepak aan om zich te beschermen en om te kunnen ademen. De beerdiertjes zaten niet echt buiten, maar in een kamertje met heel veel gaten.

In de leegte, de kou en het bombardement van kosmische deeltjes hielden ze zich best, maar door de superfelle zonnestralen gingen er veel dood. Toch waren er beerdiertjes die zelfs dat overleefden.

De onderzoekers begrijpen wel waarom de beerdiertjes bikkels zijn. Op aarde houden ze van natte mosplekjes. Als het mos uitdroogt dan veranderen beerdiertjes in verschrompelde zakjes. Zo wachten ze af tot het weer gaat regenen.

De beerdiertjes in de ruimte hadden zichzelf ook tot zo’n zakje in elkaar gevouwen. Zo’n kreukelzak is een prima ruimtepak.

Michiel van Nieuwstadt