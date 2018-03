Bedrijven: Brussel maakt mobiel bellen duurder

De Europese Commissie maakt mobiele telefonie in de Europese Unie niet goedkoper maar juist duurder. Die waarschuwing gaven grote telefoniebedrijven als Deutsche Telekom, Orange en Vodafone gisteren. Hun bewering slaat op de pogingen van de Europese Commissie om na de verplichte plafonds bij mobiel bellen in het buitenland nu ook het mobiele afgiftetarief aan te pakken. Dat is de prijs die telefoniebedrijven elkaar onderling rekenen om het telefoontje van een beller van een andere provider door te geven. Brussel wil dat de kosten daarvoor maximaal 2 eurocent per minuut bedragen, tegen 9 cent nu. Maar de bedrijven zullen dat verlies willen terugwinnen door duurdere abonnementen, stelt het bureau dat in opdracht van de telefoniebedrijven onderzoek heeft gedaan.