Bedreigd Willem Breuker Kollektief redt zichzelf wel

Jazz. Willem Breuker Kollektief. Gehoord: 11/9 BIMhuis, Amsterdam. Verder: 18/9 SJUpodium, Utrecht, 21/9 MPZ, Veere

Hoe speelt een orkest dat voor het eerst in 35 jaar in zijn voortbestaan wordt bedreigd en waarvan de leider in deze krant onlangs het einde voorspelde? Het Willem Breuker Kollektief gaf donderdag in het BIMhuis zijn eerste concert na de zomervakantie en het bericht van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten dat het voor de periode 2009-2013 geen structurele subsidie meer krijgt.

In een vroeger leven van dit orkest zou zo’n besluit geleid hebben tot kabaal: theater en minstens één nieuwe anti-kunstpauscompositie. Maar het enige proteststuk dat klonk was Fables of Faubus, een woedend stuk van een halve eeuw oud. Geschreven door bassist en bandleider Charles Mingus en gericht tegen de toenmalige onverholen racistische gouverneur Orval Faubus van de staat Arkansas in de Verenigde Staten.

Er hingen geen spandoeken in het BIMhuis en er lagen geen lijsten die men kon tekenen; om het bestaansrecht van het orkest te bewijzen moest de muziek voldoende zijn. Een dapper uitgangspunt maar helaas gebeurde er voor de pauze weinig memorabels; een mooie rol voor Hermine Deurloo op mondharmonica in de compositie Trouw en een solo van Frans Vermeerssen op baritonsax als opmaat tot een portie ouderwetse chaos, dat was het wel zo ongeveer. Plus natuurlijk het moment waarop de sterk afgeslankte Willem Breuker, wonderbaarlijk hersteld van een ernstige ziekte, weer eens ouderwets van zich afbeet, vinnig als vroeger, zij het korter van stof.

Na de pauze liep alles beter, bijvoorbeeld in een stuk met verwijzingen naar zeeheld Piet Hein en crooner Ronny Tober en een compositie voor uitsluitend de blazers, duidelijk niet afkomstig van Breuker zelf. Was het iets van deze of gene Bach of een deeltje van de herontdekte Nederlandse componist Unico Wilhelm graaf van Wassenaer van wie Breuker in 1981 een Concertino op de plaat zette? Helaas werd er niets aan– of afgekondigd.

Gezien de reacties aan het eind (er werd hevig om een toegift geklapt) moet Breuker ook zonder subsidie kunnen doorgaan met zijn Kollektief. Als zoeken naar een sponsor geen succes heeft, kan werken in projecten worden overwogen. Intensief spelen gedurende enkele maanden per jaar, dat is de regel voor dit soort orkesten, in Nederland en nog sterker in de VS. Met als voordeel dat de musici in de resterende tijd eigen dingen kunnen doen en die kunnen inbrengen bij een volgend project.

Met enig geluk en veel fantasie komt het Kollektief de recent uitgedeelde klap net zo vorstelijk te boven als de leider zijn fysieke crisis.