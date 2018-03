Astrologie is echt geen lieve of gevaarlijke onzin

De heer Icke schetst in zijn artikel `Astrologie is geen lieve maar gevaarlijke onzin` (Opiniepagina, 3 september) een onjuist en lachwekkend beeld van de astrologie.

Ten eerste: astrologie is niet hetzelfde als astro tv. Astro tv was in de eerste plaats commercieel en als entertainment bedoeld. Als je dit gelijkstelt aan het maken van een gedegen karakteranalyse ofwel geboortehoroscoop, dan doe je de honderden serieuze beoefenaren, alleen al in Nederland, groot onrecht.

Vervolgens kun je astrologen niet gelijkstellen aan kwakzalvers die mensen de dood indrijven. De heer Icke noemt dit het `Sylvia Millecameffect`. Een goede astroloog zal bij psychische of sociale problemen meteen doorverwijzen naar specialisten in het reguliere circuit en zeker niet zelf gaan dokteren. Een horoscoop laten trekken is echt veel minder riskant dan bijvoorbeeld het ondergaan van een medische operatie.

Voorspellingen worden door een goede astroloog ook niet gedaan. De astrologiescholen en de vakverenigingen in Nederland ontraden dit ten sterkste. Icke lijkt de `horoscoopjes` die in sommige weekbladen verschijnen te verwarren met een echte horoscoop die voor elk individu anders is.

Ten slotte stelt hij dat astrologie lelijk zou zijn. Beoordeelt de heer Icke journalistiek, economie, psychologie ook in termen van mooi of lelijk?