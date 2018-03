Appelschade

DE AW-REIZIGER zou met de trein naar Straatsburg om Frankrijk ook eens van die kant te bekijken. De kaartjes bestelde hij telefonisch bij de spoorwegen. “Ze worden opgestuurd”, zeiden de spoorwegen.

Maar na twee weken waren ze er nog steeds niet en de vertrekdatum kwam in zicht. Een klamme angst overviel de reiziger: stel dat de nieuwe postbode, het Latijnse letterschrift nog niet helemaal machtig, de kaartjes in de verkeerde bus had gegooid? En stel dat de mensen van die bus al op vakantie waren? Of de kaartjes te eigen bate hadden aangewend? Het is dom om kaartjes te laten bezorgen.

Dus weer bellen met de spoorwegen. “Maar u moest de kaartjes ook afhalen, dat was duidelijk afgesproken.” Gelukkig was er een Service Center van NS Hispeed in Amsterdam. Dat is een modern ingerichte ontvangstruimte die overdag uitpuilt van backpackers en rolkofferaars. Om zeker te zijn van snelle afhandeling stond de AW-reiziger al om zes uur ’s ochtends in deze ruimte. En tot zijn vreugde had het Service Center een afhaalautomaat voor bestelde tickets. Je tikte de boekingscode en afhaalcode in op het touchscreen en de rest ging vanzelf. Maar die ochtend was de afhaalautomaat stuk, steeds bleef hij midden in de afhaalcode hangen. Misschien heeft iemand er later een zak over getrokken.

Die dag, dat was donderdag 10 juli en al op maandag 14 juli ’s ochtends vroeg vertrok de trein naar Brussel die aansluiting had op de trein naar Straatsburg. Maar aan de stijlvolle counter zouden de gastvrouwen van NS Hispeed toch wel een geldig kaartje uit de computer weten te krijgen? “U mag eerst een nummertje trekken.” ’t Ging weer met een touchscreen maar nu een dat werkte. De reiziger gaf aan naar welk land hij wilde en of hij daar haast mee had. Als zijn trein binnen een uur vertrok moest hij een aparte touchscreenknop aanraken.

Maar zó veel haast was er natuurlijk niet. De AW-reiziger drukte op de knop Frankrijk en kreeg, net al de mensen die op de knop België of Duitsland drukten, een nummertje dat met een C begon. De gastvrouwen achter de counter hadden boven hun hoofd een nummermelder en als daar jouw nummer verscheen was je aan de beurt. Maar die ochtend verschenen er geen nummers die met een C begonnen. Er kwamen alleen B-nummers.

Nadat de AW-reiziger een half uur op zijn beurt had gewacht durfde hij aan een gastvrouw te vragen waarom er geen C-nummers kwamen. Omdat de lastminute-reizigers voorgaan natuurlijk, zei zij gastvrij. Het bleek dat de reizigers waarvan de trein binnen een uur vertrok lastminute-reizigers werden genoemd en dat die een B-nummer kregen. En pas als de B-reizigers op waren kwamen de C-reizigers aan de beurt. Maar het geval wilde dat juist die ochtend een Duitse trein in Keulen was ontspoord of gebotst waardoor normaal verkeer langs dat station onmogelijk was. Reizigers die er toch langs wilden moesten hun parcours verleggen en dus omboeken. Dat deden zij in lastminute-transacties, de hele ochtend door en het was zo druk dat alle Keulen-gangers vanzelf lastminute-reizigers werden. Na twee uur is de AW-reiziger zonder Hispeed ticket opgestapt.

Dit wilde de AW-reiziger even van zich afschrijven. Dat de vroege trein naar Brussel die maandag uiteindelijk niet verder ging dan Roosendaal waar hij, met een hand vol consumptiebonnen, verder zelf maar moest uitzoeken hoe hij in Straatsburg kwam, daarover een volgende keer.

Het B- en C-probleem van de Hispeed-gastdames deed denken aan een kwestie die de AW-onderzoeker lang geleden ook al niet goed opgelost kreeg. In de tuin stond een enorme appelboom die elk najaar vele honderden, misschien wel duizend appels leverde. Voor zover ze de vrije val van de boom goed hadden doorstaan werden die appels in september in grote rekken opgeslagen in een koele kelder. Ze bleven daar vele maanden goed en werden in de loop van de winter opgegeten. Het probleem was dat de aanvankelijk zo volkomen gave appels in de loop van de weken en maanden na hun aankomst in de kelder allerlei vormen van aantasting gingen vertonen. Van schimmels, van insecten, van mijten, you name it. Een klein gebrek was geen bezwaar, je kon het beginnend bederf immers makkelijk wegsnijden, maar de ervaring leerde dat een appel waaraan een plekje verscheen al na een paar weken praktisch oneetbaar was. Onder een kleine schimmelplek groeien – onzichtbaar – schimmeldraden die tot in de verste uithoeken van de appel te proeven zijn.

De vraag was: wat was nu in de wintermaanden het verstandigste beleid: steeds zo snel mogelijk de appels opeten die de eerste tekenen van bederf vertoonden, of uitsluitend de volkomen gave appels naar binnen werken en het bederf kalm op zijn beloop laten?

Destijds werd besloten bij het wekelijks weghalen van de mand appelen steeds eerst de aangetaste appels weg te nemen, wat er de facto op neer kwam dat er nooit gave appels werden gegeten. Want het bederf hield schitterend gelijke tred met de consumptie. Was dit nu dom of niet? Was een middenweg verstandiger geweest? Het leek een onoplosbaar probleem.

Deze week is voor het eerst met de uitwerking een begin gemaakt en eigenlijk is de kwestie wel te overzien. Het gekozen rekenvoorbeeld ging aldus: je hebt 1000 volkomen gave appels en per week verschijnt daarin 2 procent appels met de eerste tekenen van bederf. Aanvankelijk dus 20 per week, later wat minder. Elke week neem je 15 appels uit de voorraad uit de kelder mee naar boven. Dat doe je òf door uitsluitend gave appels te pakken, òf appels die tekenen van bederf vertonen (hoe ouder, en dus zwaarder, het bederf hoe eerder ze worden weggenomen.) Appels die al drie weken in de categorie ‘aangetast’ liggen gelden als oneetbaar en worden weggegooid.

Meer is voor een eerste benadering niet nodig, met minder gaat het niet. Het uitvoeren van de berekeningen is kinderspel en al doende ziet men snel de contouren van het computerprogamma dat het werk kan overnemen. Het hier gegeven voorbeeld leidt tot een volkomen eenduidige conclusie: het is zaak uitsluitend volkomen gave appels te kiezen. De lezer kan dat makkelijk zelf nagaan.