Anthe en Methone zijn Saturnusmaantjes die uit eigen stof ringen creëren

Het ringensysteem van Saturnus bevat behalve de imposante hoofdring ook enkele ‘losse’ ringetjes. Ze zijn verbonden met piepkleine maantjes: Anthe en Methone. De ringetjes zijn ontdekt door de Amerikaanse ruimtesonde Cassini die nu al ruim vier jaar om Saturnus draait. Deze losse ringetjes bestaan uit korte cirkelbogen die door de invloed van een grotere maan in stand worden gehouden, zo maakte het Cassiniteam vorige week vrijdag bekend.

Daarmee blijkt het ringensysteem van Saturnus nog gevarieerder dan tot nu toe bekend was. Eerder was ontdekt dat de hoofdring bestaat uit een opeenstapeling van duizenden afzonderlijke, smalle ringetjes.

Anthe en Methone hebben een diameter van respectievelijk 2 en 3 kilometer en draaien tussen de grote manen Mimas en Enceladus rond Saturnus. Astronomen wisten al dat Mimas, die sneller rondloopt dan Anthe en Methone, een periodiek variërende aantrekkingskracht op deze maantjes uitoefent. Door deze zogeheten ‘gravitatieresonantie’ lopen de maantjes soms wat vóór en soms wat achter op hun gemiddelde baanbeweging. Anthe beweegt daardoor over een hoek van 20º heen en weer en Methone kent een variatie van 10º. De beelden van Cassini laten zien dat in deze cirkelbogen lichtgevend materiaal aanwezig is.

Het Cassiniteam denkt dat deze cirkelbogen – of ringbogen – uit materiaal bestaat dat door de inslagen van micrometeorieten uit het oppervlak van de maantjes vrijkomt. Doordat de maantjes zo klein zijn, is hun aantrekkingskracht heel gering en zijn inslaande stofkorrels al voldoende om oppervlaktemateriaal te laten ontsnappen. Aan zichzelf overgelaten zou dit materiaal zich al na vrij korte tijd langs de gehele omtrek van de baan verspreiden. Maar omdat het ook onderhevig is aan de periodiek variërende aantrekkingskracht van Mimas wordt het in de vorm van ringboogjes bijeengehouden. Dit is hetzelfde mechanisme dat bij Neptunus de ringboogjes in de Adamsring in stand houdt. George Beekman