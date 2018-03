Alles voor een goede dood

In dit lieflijke landschap heeft het iets macabers. Tussen de hellingen met terrasvormige rijstvelden klinkt het geklop van hamers en beitels. In de rotsen boven zijn steenhouwers aan het werk. Hun opdrachtgevers denken vooruit en laten zich alvast een grafkamer hakken.

De Toraja, een bergvolk in Sulawesi (Celebes), een van de grote eilanden van Indonesië, bereiden zich een leven lang voor op de dood. Hun begrafenissen behoren tot de spectaculairste dodenfeesten ter wereld. Bij die ceremonies wordt met geld gesmeten en worden tientallen, soms honderden karbouwen geslacht.

Na de economische crisis van 1997 beleefden deze kostbare begrafenisceremonies een ware hausse. Wat drijft een gemeenschap in geldnood tot zulke extravagantie, vroeg antropoloog Edwin de Jong zich af. Hij ging op zoek naar de ratio achter deze schijnbare redeloosheid en promoveerde gisteren aan de Radboud Universteit Nijmegen op het proefschrift Living with the Dead – The Economics of Culture in The Toraja Highlands of Indonesia.

De Jong vertrok in 2001 naar het bergachtige noorden van de provincie Zuid-Sulawesi om onderzoek te doen naar de effecten van de economische crisis. Hij vertelt: “De Toraja zijn wereldberoemd om hun ceremonies. Ik dacht: die zijn al door tal van collega’s beschreven en in kaart gebracht, die laat ik voor wat ze zijn. Toen ik eenmaal in Torajaland was, bleek dat je er gewoon niet aan ontkomt. Overal kom je vrachtwagens tegen vol mensen die net van een begrafenis komen of ernaar onderweg zijn. Links en rechts zie je nog de ceremonieterreinen waar pas karbouwen zijn geslacht. De mensen bij wie ik logeerde, waren voortdurend bezig met het regelen van buffels en varkens. Ze belden regelmatig naar familieleden in Jakarta en in het buitenland om geld in te zamelen voor ceremonies. Want die gingen door, ondanks de crisis.”

ZADELDAK

De Torajasamenleving is vanouds verdeeld in klassen, van edelen tot slaven. De aristocratie is georganiseerd in adellijke ‘huizen’. Die families hebben in het dorp van herkomst een rijk versierd houten huis (tongkonan), met een typisch zadeldak. De Jong: “Als een Toraja wordt geboren, wordt de placenta naast de tongkonan begraven en daarmee wordt de band met het ‘huis’ bestendigd. Als iemand doodgaat, moet de geest terug naar de tongkonan en van daaruit worden opgeheven naar de hemel. Dat is de functie van de begrafenisceremonie, de geest van de overledene uitgeleide doen naar de andere wereld. Dat gebeurt door de dode overvloedige geschenken mee te geven: karbouwen, varkens, rijst. Zo verwerft hij een goede positie in het hiernamaals.”

Op de laatste dag wordt de dode naar de grafkamer gedragen, waarbij de dragers de kist wild heen en weer schudden. De Jong: “Door links en rechts aan de kist te trekken, is het idee, komt de geest los van het lichaam en van de aarde.”

Mensen zijn hun halve leven bezig anderen aan zich te verplichten om straks hun ouders zo goed mogelijk te kunnen begraven en hen zo te verzekeren van een goed leven na de dood. De Jong: “Heeft de dode het ginds goed, dan wordt dat weerspiegeld in de kwaliteit van het bestaan van de levende verwanten in Toraja: beter weer, een betere oogst, gezondheid. Laat je na de dode goed uitgeleide te doen, dan slaat dat op jou terug. Daarin schuilt een zekere rationaliteit: mensen hebben er zelf belang bij dit goed te doen. Verder verleent een spectaculaire begrafenis de familieleden status, en status en prestige zijn heel belangrijk in de Torajasamenleving. Het leven hier en in het hiernamaals zijn onlosmakelijk verbonden. Vandaar de titel van mijn proefschrift: Leven met de dood.”

Rond 1900 trokken Nederlandse zendelingen de bergen van Sulawesi in. De Toraja waren niet aangeraakt door de islam die domineerde in het laagland en hielden vast aan hun oude godsdienst die zijzelf omschreven als ‘het voeden der voorouders’. De zendelingen accepteerden dierenoffers bij een begrafenis alleen als het vlees werd verdeeld onder de levenden – een sociale daad – en niet werd aangeboden aan de vooroudergeesten, want dat was heidens. De Jong: “Bij de Toraja waren religie en ceremonieel nauw verweven. De zending en later de missie hebben die uit elkaar gehaald. Het Nederlandse bestuur ging personele belasting innen en dwong de Toraja een geldinkomen te verwerven, zodat velen betaald emplooi zochten buiten de eigen streek. De ontkoppeling van ritueel en religie en de komst van het geld hebben de ontketening van het ceremonieel in de hand gewerkt.’’

SOEHARTO

Na de financiële crisis van 1997 is er in Toraja een ware boom geweest van ceremonies. De Jong:”Dat heeft minder van doen met de economie dan met een algemeen gevoel dat de Toraja-identiteit onder druk staat. Na de val van Soeharto in 1998 braken er overal in Indonesië, ook in Zuid-Sulawesi, etnische en religieuze conflicten uit. In die provincie zijn streng islamitische Boeginezen in de meerderheid en de christelijke Toraja kregen te horen dat men de shariawetgeving wilde invoeren. Daar komt bij dat door de democratisering en decentralisering van de laatste tien jaar er een wildgroei is geweest van bestuursposten op regionaal en plaatselijk niveau, waarvoor nu rechtstreekse verkiezingen worden gehouden. Dat heeft de vanouds op macht en prestige beluste Torajaelite in het geweer gebracht. In Torajaland kun je alleen macht en status vergaren door middel van kostbare ceremonies, en begrafenissen zijn verreweg de belangrijkste. Armlastige verwanten zijn slecht voor je goede naam, dus zal een (kandidaat-)regent zijn familieleden regelmatig geld lenen om karbouwen en varkens voor ceremonies te kopen.”

Torajaland heeft de economische crisis relatief goed doorstaan. Marktgewassen als koffie en vanille maken een goede prijs. De Jong: “En omdat de begrafenisceremonies steeds groter worden, is er meer geld in omloop. Ook al gaat er veel verloren door ritueel slachten, de levendige handel in karbouwen komt heel Toraja ten goede. En wat men tekort komt, haalt men bij verwanten uit de diaspora, van Makassar tot Maleisië. Zij krijgen regelmatig telefonische verzoeken om geld uit het thuisland. Daar houdt de familie ieders schulden en verplichtingen krachtens het gewoonterecht nauwkeurig bij. Migranten hebben de laatste jaren minder te besteden en de kosten van levensonderhoud zijn gestegen, maar zij moeten toch dokken, op straffe van uitstoting uit de tongkonan.”