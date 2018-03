Algemene Zaken Algemene Zaken Jan Peter Balkenende (CDA) Budget: 67,5 miljoen (minder dan 0,1 procent Rijksbegroting) Het ministerie van Algemene Zaken houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren van de minister-president als voorzitter van de ministerraad. Ook valt de Rijksvoorlichtingsdienst onder het ministerie. De overheidscommunicatie moet meer eenheid gaan uitstralen. Daarom is al één rijkslogo ontwikkeld. Het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl moet voor een „slanke, flexibele en hoogwaardige overheidscommunicatie” zorgen. Premier Balkenende is ook eerstverantwoordelijke voor de begroting van het Koninklijk Huis. De kosten hiervan bedragen in 2009 voor Algemene Zaken 77,8 miljoen euro. Andere ministeries betalen 25,2 miljoen mee aan het koningshuis. In een persbericht bij de begroting stelt het ministerie dat het overgrote deel van de kosten beter te betitelen zou zijn als „representatiekosten van de Nederlandse Staat”. Den Haag:22.2.7 Minister-President Balkenende. © foto Roel Rozenburg

