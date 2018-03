'Accepteer verlies koopkracht'

Bas Jacobs (35), hoogleraar overheidsfinanciën, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geldt als een angry young man onder economen. „We moeten verlies van koopkracht gewoon accepteren”. Een keynesiaanse bestedingsimpuls – genoemd naar de Britse econoom die dit als redmiddel bedacht na de Depressie van de jaren twintig – helpt op korte termijn alleen als de economie in een klassieke recessie terecht komt omdat de vraag van consumenten wegvalt. „Maar ik betwijfel of dat het geval is”, zegt Jacobs.

In een klassieke keynesiaanse recessie daalt de productie, stijgt de werkloosheid en is er neerwaartse druk op de prijzen. Maar momenteel is volgens Jacobs het tegenovergestelde het geval. „Er is nog steeds overbesteding. Er is krapte op de arbeidsmarkt, de vacatures zitten op recordhoogtes en de werkloosheid ligt nog ruim onder het natuurlijke niveau. En de inflatie rijst de pan uit.

„In de huidige situatie kan een begrotingsbeleid, dat zich te veel op de koopkracht richt, een averechts effect hebben, de krapte op de arbeidsmarkt vergroten, de loonkosten en de inflatie verder opjagen.”

Het verlies van koopkracht moeten we voor lief nemen?

„Het werkelijke probleem is dat we armer worden. Onze koopkracht gaat de grens over naar de olie- en voedsel producerende landen. Dat moeten we gewoon accepteren. Mogelijk kan de regering een uitzondering maken voor de echte minima, maar die lijken er nu toch op achteruit te gaan. Aan het grootste deel van de inflatie, zo’n 3 procent, kan de overheid niets doen. Uit uitgelekte berichten concludeer ik dat de koopkrachtreparatie wordt gefinancierd door het overschot op de begroting minder snel te laten stijgen. Met andere woorden, morgen moeten we weer bezuinigen of de lasten verzwaren om de koopkrachtreparatie van vandaag te betalen. Maar dat is kortetermijnbeleid om de politieke achterban tevreden te stellen. Economisch gezien is het niet slim. Ik lees liever in de Miljoenennota wat er gedaan wordt aan structurele veranderingen op de arbeidsmarkt, zodat de grote kloof tussen werkenden en niet-werkenden – insiders en outsiders – vermindert.”

Het kabinet heeft wel maatregelen aangekondigd om het aantal werkenden te vergroten.

„Er wordt met een grote boog om allerlei taboes heengelopen. Verhoging van de participatie lukt niet als je niet wilt nadenken over structurele veranderingen. We hebben met krapte op de arbeidsmarkt te maken, die alleen maar zal toenemen gezien het gebrek aan kenniswerkers en als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn miljoenen mensen nog steeds afhankelijk van een uitkering.

„Onder Paars was dat al een probleem in de jaren negentig. Ook deze regering slaagt er niet in om inactieve groepen naar de arbeidsmarkt te krijgen.”

Wat is daarvoor nodig?

„Daarvoor zijn ingrepen in de sociale zekerheid en arbeidsmarktinstituties nog steeds belangrijk. Denk aan het ontslagrecht en de hervorming van de WW, zoals de commissie-Bakker ook voorstelde. Maar de grootste vakcentrale FNV, de PvdA en de SP hebben Bakker heel snel afgeserveerd. De politiek komt te weinig op voor de onderkant. Dat is fnuikend.”

Toch heeft het kabinet prikkels aangekondigd om in ieder geval meer ouderen aan het werk te houden.

„Daarover wil ik ook iets lezen in de Miljoenennota: een langetermijnvisie om de vergrijzingsproblemen aan te pakken. Het kabinet schuift het probleem als een hete aardappel voor zich uit. Maar de kosten voor gezondheidszorg en pensioenen gaan snel toenemen. Willen de babyboomers hier nog aan meebetalen moet het kabinet snel zijn, want de eersten gaan in 2010 met pensioen. De tijd vervliegt snel.

„Het kabinet verdient een pluim omdat ze heeft aangekondigd om ouderen met hoge inkomens vanaf 2011 in kleine stappen meer belasting te laten betalen. Daar revancheert Bos zich die dit al tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd. Maar het is te weinig. De vergrijzing vereist ingrijpende hervormingen. Anders komt de rekening straks te veel bij de jonge generatie terecht die met hogere belastingen wordt opgezadeld. Het vereist politiek leiderschap, moed en doorzettingsvermogen om nu al aan te kondigen dat ook de welvarende ouderen een steentje bij zouden moeten gaan dragen. Dat is politiek vuurwerk, maar het is wel nodig.”

Wat wilt u verder in de Miljoenennota zien?

„Ook de woningmarkt is een vergeten dossier. Starters hebben bijna geen toegang, zeker in de grote steden. Zittende huiseigenaren en huurders profiteren riant van zaken als de hypotheekrenteaftrek en de vaste huurprijs. Bovendien levert dat voor de hoogste inkomens ook nog eens de meeste voordelen op. De politiek moet met een alomvattende hervormingsagenda van de hele woningmarkt komen. Dat is urgent. Daarbij moet ook de grondpolitiek en de ruimtelijke ordening worden betrokken. De overheid zelf zorgt ook op dit gebied voor allerlei beperkingen die de prijzen weer opdrijven. De rol van woningcorporaties moet ook worden herzien: of privatiseren en de huren vrijgeven, of weer nationaliseren. Helaas blijft het ook op dit terrein ijzingwekkend stil in Den Haag.”