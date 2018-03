Aanhoudingen na hacken universiteit

Vijf mannen uit Nederland zijn aangehouden voor computerinbraken in systemen van de Universiteit van Michigan (VS) en universiteiten in een groot aantal West-Europese landen. Vorig jaar december ontdekte de Universiteit van Michigan dat indringers op de servers van het computernetwerk een programma hadden geïnstalleerd, waarmee bestanden via het internet kunnen worden verspreid. De software werd gebruikt om illegale kopieën van computerspellen en films te distribueren. Op verzoek van justitie in Amerika deed de nationale recherche onderzoek omdat de inbraken bleken te worden gepleegd vanaf internetadressen uit Nederland.