DUBROVNIK. De Nederlandse langeafstandzwemmers zijn op de Europese titelstrijd als vijfde geëindigd in de gemengde teamwedstrijd over vijf kilometer. De ploeg bestond uit Sebastiaan Reijnen, Alex Schelvis en Edith van Dijk. Het goud was voor Italianen Andrea Volpini, Rachele Bruni en Luca Ferretti, die na 56.17,5 finishten. Rusland werd op bijna een minuut tweede, Duitsland eindigde als derde.