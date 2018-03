Zijn de bananen van nu wat moeilijker te pellen?

Een collega van Chris van Marle uit Bilthoven zag hem „stoeien” met een banaan. „Tien, vijftien jaar terug drukte ik bananen van de fruitschaal zó open”, zei Chris. Nu snijdt hij ze vaak eerst in bij het steeltje om te voorkomen dat het topje beurs wordt. Is de banaan van nu zo’n taaie jongen?

Aan de bananensoort kan het eigenlijk niet liggen. In Nederland en de rest van het Westen eten we al meer dan vijftig jaar één bananenras: de Giant Cavendish, vooral geïmporteerd uit Ecuador, Colombia, Costa Rica en Guatemala.

„Wij willen een banaan die groot, stevig en lang houdbaar is”, weet Gert Kema, senior onderzoeker bij Plant Research International. „De Cavendish is de enige banaan die hieraan voldoet.” Na de appel en de sinaasappel is de banaan in Nederland het populairste stukje fruit: gemiddeld eet een huishouden vijftien kilo bananen per jaar.

De redactie van next question kan eigenlijk maar één conclusie trekken: de bananen waar Chris mee stoeit, zijn nog niet rijp. Wacht tot de schil geel tot helemaal bruin is, adviseert Inge Kraamdorp van groente- en fruitzaak John Bes in Nieuwe Niedorp, Noord-Holland. En heb je haast, leg dan een ander stuk fruit zoals een appel bij de banaan. „Dan is de vrucht in een uurtje rijp”, volgens Kraamdorp.

Wat peltips:

Schud de banaan een paar keer voordat je het steeltje knakt – dé methode van Hoi Chan van restaurant Oriental Garden in Koudekerke.

Een tip van de next-redactie: de ‘pistoolflip’. Pak de hangende banaan stevig bij het steeltje als een omlaag gericht pistool. Slinger hem krachtig omhoog zodat de banaan driekwart draait, het steeltje breekt en de banaan geopend op je handrug valt.

In sommige landen zoals Rusland wordt de banaan ook vanaf de andere kant geopend. Dat is handiger vastpakken bij het steeltje en ook „pureer” je rijpe bananen minder snel, zegt Olga Chamova van de Russische winkel Vjatka in Groningen.

Tot slot de apenmanier door dierenarts Jac Kaandorp van Beekse Bergen. Bijt in het midden van de banaan, pel en eet de vrucht en als je hele erge honger hebt – ook de schil.

Forra de Jong