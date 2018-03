Zij was wel vreemd, maar toch niet gek

Janet Frame: Towards Another Summer. Virago, 216 blz. € 20,–

Veel lezers zullen Janet Frame alweer vergeten zijn, vier jaar na haar dood op 80-jarige leeftijd. Alleen Nieuw Zeeland zal haar naam in ere houden. Zij geldt daar als een van de twee grote vaderlandse schrijfsters, en is volgens sommigen meer waard dan de ander, Katherine Mansfield.

En nu staat Frame weer even in de aandacht omdat er een roman verschenen is die zij in 1963 schreef maar te pijnlijk en te indiscreet vond om te publiceren. Towards Another Summer gaat over haar eerder verblijf in Engeland, en vooral over het weekend dat zij doorbracht in de buurt van Manchester bij een echtpaar genaamd Thirkettle, dat twee jonge kinderen had. In werkelijkheid heetten die mensen Moorhouse; de vader, Geoffrey, had haar geïnterviewd voor The Guardian en hij heeft onlangs, 45 jaar later, in dezelfde krant een stuk gepubliceerd waarin hij vertelt hoe zijn familie het bezoek vond.

Het weekend was voor de Moorhouses lang niet zo lastig als de gast het vond; wel moeizaam, want Frame bleef onzeker in de omgang en er kwam weinig conversatie op gang. Na haar schooltijd was zij meer dan tien jaar lang behandeld voor een psychische conditie die voor schizofrenie werd aangezien, die af en toe overwonnen leek maar toch weer terugkeerde. Zij zou daarvoor geopereerd zijn als zij niet haar eerste boek had geschreven en ook uitgegeven had gekregen. En dat werd als bewijs aanvaard dat zij, hoewel vreemd, toch niet gek was.

Hoe de gast het logeren ondervond, kunnen wij nu in de postume publicatie lezen. Die is volgens de algemene kritische beoordeling niet goed geslaagd, als roman noch als autobiografisch document. Wat er tegen ingebracht kan worden als roman is dat er haast geen indruk in gegeven wordt van het doen en praten van de gastvrije familie Moorhouse. Wij horen alleen van de onzekerheid van de moeilijke gast die voor het eten zo lang mogelijk op de logeerkamer blijft, en overdag lange wandelingen maakt.

En is dat niet tenminste autobiografisch wetenswaardig? Aanvankelijk niet: het lijkt al te hardnekkig onaangepast – zo iemand die niet eens een borreltje kan drinken met de vriendelijke familie die haar ook nog bewondert. Ik moet hier maar weer weg, denkt en schrijft zij dan. I am a migratory bird, een trekvogel – wat geen goede vergelijking lijkt, want een trekvogel wil niet ergens weg, die wil ergens heen.

Op den duur krijg je meer begrip voor deze schrijfster. Wie heeft nooit in een gezelschap gedacht, wat moet ik hier, wat moet ik tegen die mensen zeggen en wat moet ik beginnen met hun antwoorden? Dat probleem had Janet Frame in een acute graad; daarbij klaagt zij vaak dat zij het koud heeft, buitenshuis en op de logeerkamer en misschien ook beneden bij het haardvuur.

Al is haar boek niet meteen animerend om te lezen, het laat een gevoelig begrip na voor onzekere mensen van Janet Frames soort, en voor de beter aangepasten die iets van hetzelfde ondervinden. Wie volhoudt zal zich haar blijven herinneren. En dan andere boeken van haar willen leren kennen, die volgens de liefhebbers veel beter zijn, hoewel misschien niet altijd beter dan Katherine Mansfield. Haar driedelige biografie geniet een goede naam – net als twaalf romans en de vijf delen korte verhalen. Daar zit vast iets van onze gading bij. Iemand die met vakantie naar Nieuw-Zeeland gaat, moet het zich niet laten ontgaan. Wie de autobiografie begint te lezen, zal trouwens niet gegarandeerd meegesleept worden door het droge proza, maar Michael Holroyd, de biograaf van Shaw, schreef toch dat dit boek ‘one of the great autobiographies written in the twentieth century’ was. Dus het onderzoeken waard.