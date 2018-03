Woekeren op woelige baren

Het zinkende schip van de hand doen en investeren in een goede boot. Dat is figuurlijk en letterlijk wat verzekeraar Delta Lloyd met de boedel van ABN Amro heeft gedaan.

Om met het laatste te beginnen: Delta Lloyd maakte gisteren bekend als sponsor in te stappen in de roemruchte Volvo Ocean Race, die over een maand in het Spaanse Alicante van start gaat. De boot die Delta Lloyd sponsort is de ‘oude’ ABN Amro I, bijgenaamd Black Betty. Die boot won in 2005-2006 de race, en is nu voor 4 miljoen euro opgeknapt en volledig herbouwd (niet op kosten van Delta Lloyd overigens) om het op te kunnen nemen tegen het deelnemersveld met voornamelijk nieuwe boten.

Het figuurlijke zinkende schip dat de verzekeraar van de hand doet, is de verzekeringstak van ABN Amro. Delta Lloyd nam in 2003 een belang van 51 procent in ABN Amro Verzekeringen (AAV) om toegang te krijgen tot het distributienetwerk van de bank. AAV valt na de overname van ABN Amro door het consortium van Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander onder Fortis. Dat kondigde in mei aan de 51 procent te willen terugkopen van Delta Lloyd. Delta Lloyd wil daar in elk geval een miljard euro voor hebben, zei bestuursvoorzitter Niek Hoek in februari dit jaar. Een rendement van 300 procent in 5 jaar.

Hoewel Delta Lloyd in eerste instantie niet van AAV af wilde, is de verzekeraar nu niet ongelukkig met de voorgenomen verkoop. Juist deze week bereikte Delta Lloyd een akkoord over een schikking in de zogenoemde woekerpolisaffaire. Als eerste verzekeraar legt Delta Lloyd in totaal 300 miljoen euro op tafel om gedupeerden van de beleggingsverzekeringen te compenseren. Een fors bedrag, zeker gezien het beperkte marktaandeel van 5 procent dat Delta Lloyd heeft op de markt voor beleggingsverzekeringen. Een voordeel was er wel voor Delta Lloyd: het akkoord heeft geen betrekking op de joint venture ABN Amro Verzekeringen. Die zal, ook weer gebaseerd op het marktaandeel van 2 tot 2,5 procent, naar verwachting zo’n 150 miljoen euro moeten schikken aan gedupeerden.

Delta Lloyd hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Die kosten komen voor rekening van de nieuwe volledige eigenaar van AAV: Fortis Verzekeringen. En dat is nog los van de vele honderden miljoenen die Fortis zelf zal moeten neertellen voor compensatie van de eigen gedupeerden.

Een gelukje is er voor Fortis: de 5 miljoen die Delta Lloyd de komende twee jaar in de activiteiten op en rondom het zeilschip Black Betty gaat investeren, komen in elk geval niet meer voor rekening van het Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar.

Egbert Kalse