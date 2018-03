Winnaars prijsvraag paardenfluisteren

De opdracht was de volgende zin af te maken: Ik ben een goede kuddeleider voor mijn pony, omdat...

Er kwamen verrassende inzendingen binnen. Rosa Vis (10) schrijft dat zij een goede kuddeleider is, „omdat ik in een vorig leven zelf een pony ben geweest”. Isabel Frikkee (10) zegt dat ze het talent van haar betovergrootmoeder heeft geërfd „die de paardenfluisteraar van het dorp was”. „Ik luister en fluister en streel en beveel”, schrijft Sabine de Haan (13). „Omdat mijn pony veel van mij weet”, antwoordt Doris den Iseger (11).

Doris heeft vast veel geheimen aan haar pony verteld en ze is ongetwijfeld een goede kuddeleider, maar dat is ze niet geworden door zoete woordjes in het oor van haar pony te fluisteren. Een goede kuddeleider spreekt de paardentaal en die kun je alleen leren door goed de lichaamstaal van paarden te bestuderen. Met magie of fluisteren heeft dat niets te maken.

„Ik geef ze de tijd om wat te leren en stuur met mijn gevoel”, schrijft Elaine van der Werff (13). Dat is een mooi antwoord, maar de paardentaal leer je vooral door hard te werken, met gevoel alleen kom je er niet.

Veel lezeressen beschreven in hun slagzin een ideale wereld: „omdat ik hem voor 100% aanvoel” (Laura van Velzen), „omdat haar/zijn taal de mijne is geworden” (Myrthe de Wit, 14), „omdat ik weet wat hun bewegingen betekenen” (Maud Bremer). Maar bedenk wel: de wereldberoemde ‘man die naar paarden luistert’, Monty Roberts (73), bestudeert al zestig jaar de paardentaal en hij leert nog elke dag!

De beste slagzin vond de jury die van Willemeijn Meijburg (12). Zij vindt zichzelf een goede kuddeleider omdat ze haar pony „met liefde, aandacht en eerlijkheid” behandelt. Een kernachtige zin met als belangrijkste woord: ‘aandacht’. Als je aandacht hebt voor je pony, dan zul je naar hem blijven kijken en van hem blijven leren hoe je met hem moet omgaan.

Willemeijn staat morgen op het paardenevenement Horse Event om samen met paardentrainer Annemarie van der Toorn een demonstratie te geven. Drie exemplaren van het kinderboek Paardenfluisteren van Monique Snoeijen en Annemarie van der Toorn gaan naar Myrthe de Wit, Laura van Velzen en Pheline Veerman voor hun bijzondere tekeningen.