William H. Singer jr Laren De Amerikaan William Singer kennen we als kunstverzamelaar en stichter van Singer Laren (met zijn vrouw Anna Spencer Brugh). Een onderbelicht aspect is Singers kunstenaarschap. Het museum onderzoekt nu zijn oeuvre dat grotendeels tot het Amerikaans Impressionisme gerekend wordt. De expositie omvat een keuze uit de 250 werken uit Singer Laren en buitenlandse bruiklenen uit Noorwegen en de VS. Het onlangs ontdekte scrap-book van Anna bevat veel informatie over Williams vroege werk. Van 16 sept t/m 7 dec Singer Laren, Oude Drift 1. Di-zo 11-17u