Wie wil er niet gezellig muisjes grillen in het woud?

Gil Adamson: De weduwe. Cargo, 396 blz. € 19,90. Vertaald door Saskia van Lingen en Caroline Meijer. De Bezige Bij, 368 blz. € 19,90

Een heerlijk boek voor in de file: het verhaal van een jonge Canadese vrouw die haar man doodschiet en op haar vlucht voor zijn broers woeste avonturen beleeft in de godverlaten wildernis van 1903. Niks auto’s, páárden. Niks theeën, borduren of zogen voor Mary Boulton, de gewone bezigheden voor een nette Canadese vrouw in die tijd. Ze is weduwe door eigen hand, en moet om zich te redden ver van de mensen zien te overleven. De weduwe heet het boek in vertaling, maar de Engelse titel The Outlander geeft de sfeer beter weer. Zoals veel Canadese auteurs kiest Gil Adamson niet voor het moderne stadsleven maar voor de onbedorven natuur als decor.

Langzaam wordt Mary Boultons eigen achtergrond in de roman onthuld. Haar moeder stierf jong, haar vader trad uit het domineesambt en raakte zwartgallig en aan de drank. Het meisje Mary groeide zonder liefde op, zag spoken, hoorde stemmen en was verschrikkelijk eenzaam. Haar huwelijk met een charmante, wat oudere man brengt niet de verwachte verlossing, want hij blijkt een gokker, en een overspelpleger, die zijn geld liever verspeelt dan haar een fatsoenlijk huis te schenken. In bittere armoede en weer eenzaam brengt ze zijn kind ter wereld, een ziekelijk jongetje dat kort daarna sterft. Wanneer de altijd afwezige echtgenoot terugkeert om een nieuw kindje te maken, schiet ze hem dood.

Tijdens haar spectaculaire vlucht in de natuur vindt Mary de liefde bij een woudloper, maar eerst ontmoet zij een hele reeks bizarre, zelfs voor die tijd en plaats onaangepaste figuren die het verhaal meer kleur moeten geven. Wel wat veel kleur; de kleine krachtige weduwe was interessant genoeg voor een hele roman, maar de schrijfster voegde toe: een Indiaan met een blanke vrouw in hertevellen; een sprakeloze autistische soldaat die stemmen hoort; een bokser/dominee in een mijnwerkersdorp die een kerk bouwt maar niet kan timmeren; een Italiaans sprekende gebochelde kattenmepper met een geitachtig gezicht; een groep van acht broers, allen paardendieven; en de eenzaamheid minnende woudloper die haar leven redt. ‘Het leven zelf is mishandeling, zoals brood gemaakt is van meel’, zegt de boksende dominee. Adamson heeft te véél ellende in haar roman gestopt; geen hoed is nieuw maar altijd vettig, viltig of stijf van het vuil.

Maar De weduwe is wel een geschikt boek om mee te ontsnappen aan de stadse realiteit. Want wie wil er niet koffiedrinken uit een gebutste mok bij een kampvuurtje, muisjes grillen en water likken van blaadjes, en de liefde bedrijven boven de boomgrens bij het geluid van een taigagaai?