Werknemer ?VI? kraakte computer ex-preses Ajax

Een databankmedewerker van het weekblad Voetbal International heeft volgens de politie bekend dat hij in februari de computer van John Jaakke, destijds voorzitter van Ajax, heeft gekraakt. Daaruit heeft hij het toen geheime rapport van de commissie Coronel over de misstanden bij de Amsterdamse voetbalclub gekopieerd en doorgegeven aan de redactie. De conclusies en aanbevelingen werden door VI aangekondigd als een primeur en op internet gezet. Het blad kwam zo ook in het bezit van concept persberichten over oud-directeur Maarten Fontein die door de raad van commissarissen werd verzocht op te stappen.

Aangezien slechts enkele bestuurders in het bezit waren van de informatie, vermoedde Ajax al dat er informatie uit de computer was gehaald. De clubleiding heeft aangifte gedaan en gisterochtend verrichtte de politie bij de werknemer van VI huiszoeking in Zoetermeer. Hij is kort daarna door hoofdredacteur Johan Derksen op non-actief gesteld.

De werknemer loog dat hij de e-mail-informatie had gekregen van van een vriend die bij Ajax werkte. „Dit is onbeschaafd”, reageerde hoofdredacteur Derksen op de werkwijze van de databankredacteur. „Hij schrijft zelf geen artikelen, maar werkt met statistische informatie. Hij was al jaren bij ons en lag goed in de groep. Toen hij me vertelde hoe hij aan de geheime informatie van Ajax kwam, had ik geen reden daaraan te twijfelen.”

Nu Derksen echter meer weet, zal hij gepaste maatregelen nemen. „Als hij wordt veroordeeld, zal hij niet meer kunnen terugkeren in zijn functie. Ajax en John Jaakke zal ik mijn excuses aanbieden. Als voetbalblad krijg ik graag nieuws, maar niet op onrechtmatige wijze.”

Oud-voorzitter John Jaakke reageerde verheugd op het resultaat van het politieonderzoek. Ook oud-directeur Maarten Fontein, inmiddels in dienst bij AZ, stelt met enige voldoening vast dat nu bewezen is dat hij niet het lek was naar VI, zoals hem werd verweten.