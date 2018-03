Wees jezelf, zegt Jan Wolkers

Jan Wolkers en Leonie Hulsman (illustraties): Het was wel een heel lief varkentje. De Bezige Bij, 28 blz. € 12,90

Bob Wolkers: Tim wil een baasje. De Bezige Bij, 28 blz € 12,90

In augustus 2007, twee maanden voor zijn dood, schreef Jan Wolkers de tekst van Het was wel een heel lief varkentje, een prentenboek geïllustreerd door zijn ‘schoondochter-in-spe’ Leonie Hulsman. Daarmee is het boekje het laatste boek van Wolkers, die de tekeningen nog voor de helft heeft gezien.

Het verhaaltje is bescheiden; het gaat over een varkentje dat niet tevreden is met zijn uiterlijk. ‘Hij zette allemaal hoedjes op en deed doekjes om maar bleef gewoon een klein biggetje.’ Pas wanneer hij zichzelf besluit te zijn, komt het goed en is er taart.

Het was wel een heel lief varkentje is meteen het eerste boekje in een nieuwe serie ‘De Blije Bijtjes’. Niet alleen die naam verwijst naar de klassieke Gouden Boekjesserie, die vanaf 1953 door uitgeverij De Bezige Bij werd uitgegeven en vanaf 2001 door Rubinstein. Het formaat is een tikje groter, de kleuren een beetje anders, maar de overeenkomsten zijn onmiskenbaar. Zelfs de binnenkant van de kaft is bedrukt met honderden feestelijke bijtjes, zoals ook de óude Gouden Boekjes. De naam ‘De Blije Bijtjes’ is verzonnen door Wolkers.

Zou ‘het varkentje’ ook zonder bovenstaande kennis een lezenswaardig boekje zijn? Nauwelijks. Dat ligt niet zozeer aan de illustraties van debutante Hulsman, die zijn een beetje naïef en mooi op de bladzijdes neergezet. Fijn is vooral de tekening van het varkentje verkleed als buurvrouw Klam, die de wapperende was ophangt boven tegels waar het gras tussenpiept. Leve de waslijn! Maar als een verhaaltje voor kinderen is het niet heel bijzonder. Je moet jezelf durven zijn, ja, dat is natuurlijk zo.

Het tweede boekje in de Blije Bijtjesserie heeft ook een Wolkers-connectie. Tim wil een baasje is het debuut van Bob Wolkers – zoon van Jan, helft van de tweeling Bob en Tom – die de korte tekst en tekeningen heeft gemaakt. De asielhond Tim wil graag bij iemand horen, maar hij lijkt alleen achter te blijven. Tot dat ‘een wonderschoon meisje’ hem optilt. ‘Jou neem ik mee, zegt ze zacht tegen Tim. Ik ben je nieuwe baasje.’

Bob Wolkers en Leonie Hulsman leerden elkaar kennen op de kunstacademie in Tilburg, en hebben daar uiteenlopende tekenstijlen ontwikkeld. Bob Wolkers, die werkt aan een animatiefilm, tekent meer cartoonesk, wilder, de illustraties van de snotterende honden zijn zelfs een beetje vies.

De overige Blije Bijtjes-boeken zijn een heruitgave van Remco Camperts Oom Boos-Kusje en de kinderen en voor wat oudere kinderen, Amoz Oz’ Plotseling diep in het woud.