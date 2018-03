Weer raket VS op gebied Pakistan

Zeker tien mensen zijn vanochtend gedood bij een Amerikaanse raketaanval op Noord-Waziristan, het semi-autonome stammengebied in het noordwesten van Pakistan van waaruit veel Talibaanaanvallen in Afghanistan worden uitgevoerd. De aanval volgt op berichten eerder deze week dat president George Bush in juli in het geheim toestemming heeft gegeven voor agressievere Amerikaanse aanvallen op Pakistaans gebied, inclusief grondaanvallen. Sinds 20 augustus zijn zeven Amerikaanse raketaanvallen gemeld als ook een aanval door Amerikaanse mariniers die per helikopter naar het gebied waren overgebracht.

De Britse premier Gordon Brown zei gisteren dat hij later die dag tijdens een videoconferentie met Bush overleg zou plegen over een nieuwe strategie ten aanzien van het wetteloze Pakistaans-Afghaanse grensgebied, waar het terreurnetwerk Al-Qaeda actief is. Over de inhoud van dat gesprek was vandaag nog niets bekend. Brown zei de kwestie ook te zullen aankaarten met de nieuwe Pakistaanse president Asif Ali Zardari, die naar zijn zeggen binnen enkele dagen Londen bezoekt.

In Pakistan is scherp geprotesteerd tegen de Amerikaanse aanvallen. Woensdag zei de Pakistaanse legerleider Ashfaq Parvez Kayani dat Pakistans territoriale integriteit „koste wat het kost zal worden verdedigd”. Premier Gilani zei gisteren dat Kayani’s woorden de mening en politiek van de regering weerspiegelen. Een leider van ex-premier Nawaz Sharifs oppositiepartij eiste vandaag een gezamenlijke zitting van de huizen van het parlement om een antwoord op de Amerikaanse aanvallen te formuleren. (AP, Reuters)