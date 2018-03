We zijn mensen, geen paperclipjes

Een directeur met een goede `output` had die duurbetaalde gezondheidszorgadviseur uit Blaricum allang de schuifdeuren uit gewerkt, want voor die paar honderd euro per uur kan hij heel wat extra uurtjes verzorging betalen.

De adviseur vergeet ook even dat het niet alleen gaat om gemeenschapsgeld, maar ook om geld dat eigenlijk bedoeld was voor de doelmatige zorg van onze oudere medeburgers. `Sober en doelmatig` was een paar jaar geleden nog het parool voor de cliënten en werkers in de gezondheidszorg. Het is er nu alleen nog maar sober, want de doelmatigheid kun je wel vergeten als je alle besluiten over laat aan een dure gezondheidszorgadviseur.