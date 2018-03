Was jij maar dood en niet je broer

Walk Hard. The Dewey Cox Story.

Regie: Jake Kasdan

€ 19,99 ****

De jonge Dewey Cox houdt met oudere broer Nate een gevecht met kapmessen in de stal. Per ongeluk snijdt Dewey zijn broer bij zijn middel in tweeën. De bovenste helft van Nate valt op de grond, kletst nog even door en geeft de geest. Vader Cox schreeuwt „Oh nee, de verkeerde jongen is gestorven.”

Zie daar de twee drama’s die het leven van Dewey Cox beheersen. Gelukkig weet Dewey zijn persoonlijke tragedies in liedjes om te zetten. Hij wordt een popster. De pseudo-documentaire Walk Hard van regisseur Jake Kasdan, baseert zich op het leven van Johnny Cash en de biopic Walk The Line. Walk Hard volgt dezelfde verhaallijn maar dan in krankzinnige, Monty Python-achtige stijl. Popster Dewey Cox, gespeeld door John C.Reilly, heeft niet alleen trekjes van Cash, maar ook van Elvis en Dylan. Erg grappig is de ontmoeting met The Beatles in India, die uitsluitend in hun eigen songtitels praten („But we can work it out”). Het tempo ligt hoog, waardoor de voorspelbaarheid, die vaak bij mockumentaries op de loer ligt, wordt voorkomen.