Wanneer zal verdoemd Haïti een gewoon land zijn?

Edwidge Danticat: Vaarwel broer. Vertaald door José Rijnaarts. De Bezige Bij, 256 blz. € 18,90

‘Ballingschap is niet voor iedereen weggelegd. Er moet ook iemand achterblijven om de brieven in ontvangst te nemen en familieleden die voor een bezoek terugkomen welkom te heten’. Oom Joseph, dominee in Bel-Air, een arme wijk van Port-au-Prince op Haïti, is een van de weinigen die zijn gewelddadige geboorteland niet wil verlaten. Hij moet het bijna met zijn leven bekopen als soldaten vanaf het dak van zijn kerk een bloedbad aanrichten en bendes hem daarvoor verantwoordelijk houden.

We schrijven 2005, een half jaar nadat de democratisch gekozen Jean-Baptiste Aristide voor de tweede keer door het leger is afgezet en ook de door de VN gestuurde stabiliseringsmissie er niet in slaagt het geweld te beteugelen. Kerkgangers worden bedreigd, oom Josephs kerk wordt in brand gestoken, jonge mannen maken zich op om de oude man te lynchen. ‘Al die lichamen waren nog slechts ledematen van één groot, razend monster’. De tientallen notitieblokjes waarin hij jarenlang bijhield wie er waar stierf, wie er hoe verminkt werd en wie er vertrok, worden vertrapt of verbrand. Zo verdwijnt zelfs het geheugen.

Het is maar een van de verhaallijnen in Vaarwel broer, de recent vertaalde roman van Edwidge Danticat (1969), die op haar twaalfde Haïti verliet en opgroeide in New York. Net als in haar vorige romans Adem, ogen, herinnering en De dauwbreker portretteert de schrijfster in dit autobiografische boek de gebroken levens van haar dierbaren tegen de achtergrond van haar verdoemde geboorteland. De ouders van de vertelster, die als kleermakers de kost proberen te verdienen, verruilen Haïti voor New York en laten tijdelijk hun kinderen achter. Dat tijdelijke wordt veel langer.‘De woorden die mijn vader en ik hadden willen uitwisselen, bleven ongeschreven. De angst om elkaars hart te breken is ons om wat voor reden ook altijd blijven verlammen’. Dus wordt er niets geschreven, niets uitgesproken.

Vandaar Danticats ‘poging om samenhang aan te brengen tussen al die losse delen’, die door geschiedenis, ziekte en dood losgescheurde elementen. ‘Zij kunnen het niet’, zegt Danticat met een verwijzing naar de personages, en daarom verhaalt zij van die ‘wonderbaarlijke en verschrikkelijke maanden’ waarin alles samenkomt: zwangerschap, ziekte, geweld en de onnodige dood van oom Joseph, op 81-jarige leeftijd opgesloten in een asielzoekerscentrum in de VS.

Beeldend, bijna afstandelijk en zonder larmoyant te worden boekstaaft deze jonge getalenteerde vrouw met volharding het treurige lot van haar geboorteland en van al degenen die het met de moed der wanhoop verlaten. ‘Kreeg ons land ooit maar eens de kans om een gewoon land te zijn’, laat zij de vader van de vertelster vlak voor zijn dood verzuchten, ‘dan zou niemand van ons hier [in de VS] leven of sterven’.