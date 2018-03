Wake up call voor Sofia

‘Oud-Europa’ blijft Bulgarije op de vingers tikken. De jonge lidstaat van de Europese Unie kan de corruptie en de georganiseerde misdaad niet de baas. Deze boodschap herhaalde staatssecretaris Frans Timmermans tijdens zijn bezoek aan de Balkan de afgelopen dagen. Corruptie en misdaad stonden op de agenda voor zijn gesprekken met de Bulgaarse premier, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, met de hoofdaanklager en met zijn collega Gergana Grancharova van Europese Zaken. „Het is één voor twaalf”, zei Timmermans al voor zijn vertrek naar de Balkan.

De Europese Commissie is zó gepikeerd over de gebrekkige aanpak van de misdaad in Bulgarije dat ze in juli besloot om 500 miljoen euro aan subsidie te blokkeren. De uitbetaling van deze gelden zal weer hervat worden als Sofia serieus de criminaliteit aanpakt. „Het besluit van de Commissie zie ik als een laatste waarschuwing, een wake up call”, zegt Gergana Grancharova vanuit de Bulgaarse hoofdstad.

Hoe komt het dat uw land zo corrupt en crimineel is?

„Daarmee hebben wel meer voormalige communistische landen te kampen gehad in de eerste jaren nadat ze uit het socialistische bolwerk stapten. De economie functioneerde niet meer, er was geen stabiliteit. Maar Bulgarije is niet meer het land van een paar jaar geleden. We hebben enorme vorderingen gemaakt.”

Critici in de rest van Europa zeggen dat uw land vorderingen boekte om te voldoen aan de eisen van een EU-lidmaatschap. Toen het lidmaatschap van die Unie eenmaal binnen was, werd niets meer ondernomen, zeggen ze.

„De toetredingsonderhandelingen hebben erg veel energie en aandacht van ons gevergd, zoveel dat we niet tot de uitvoering van de hervormingen kwamen. Maar dat komt wel. De vruchten van de inspanningen van onze minister van Binnenlandse Zaken en ons Agentschap voor Nationale Veiligheid zullen vrij snel zichtbaar worden. Ik ga ervan uit dat onze vrienden in Europa snel gerustgesteld zullen worden en dat de Europese subsidies nog deze herfst worden vrijgegeven. Ik weet ook wel dat we nog een lange weg te gaan hebben. ”

In de rest van Europa wordt alleen in negatieve zin over uw land gesproken. Wordt u daar niet moe van?

„Het zit me dwars dat onze Europese vrienden ons als een probleem beschouwen. Hun kritiek trekken we ons wel aan, daar worden we alleen maar beter van. Ik wil onze vrienden ook op hun verantwoordelijkheden wijzen. Ze moeten de Bulgaarse economie helpen versterken, en ook hun markten openstellen voor onze burgers. We kunnen de solidariteit van de rest van Europa goed gebruiken.”